MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen zirvede bir araya geldiğini hatırlattı.

21 üyeli bu kuruluşun, içinde Rusya, ABD ve Çin'in aynı anda üye olduğu tek bölgesel uluslararası örgüt olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Zirvede liderler, ​Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olarak, BM'nin küresel zorluklara daha etkili bir şekilde yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ve güvenliği koruma temel misyonunu yerine getirebilmesi için BM reformunu desteklemeye kararlı olduklarını vurgulamışlardır. ​Tüm milletlerin yararına olacak şekilde rafine petrol ürünlerinin üretimini ve arzını artırmayı planladıklarını belirtip istikrarlı enerji akışının önemini teyit etmişlerdir. ​

Devlet rızası ilkesinin ve devlet görevlilerinin dokunulmazlığına saygının son derece önemli olduğunu teyit ederek Uluslararası Ceza Mahkemesi ile benzeri diğer organların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda mutabık kalmışlardır. ​Nükleer savaşın kazanılamayacağını ve yapılmaması gerektiğini yeniden teyit edip nükleer riskleri azaltmak ve nükleer silahların yayılmasını önlemek konusunda diyalog kurmayı taahhüt etmişlerdir."

Liderlerin bir araya gelmesi ve BM reformunun prensipte kabul görmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Bahçeli, bununla birlikte, zirveyi "dünyanın yeniden kuruluşu, kartların yeniden dağıtılması" gibi görmenin gerçekçi olmayan bir değerlendirme olacağını ifade etti.

"İkinci Dünya Savaşı'na benzer büyüklükte dönüştürücü, başlangıç olma niteliği taşıyan bir savaş, olay ya da gelişme olmadığı gibi temsilcilerin siyasi ve manevi ağırlıklarındaki eksikler de bunu mümkün kılacak nitelikte değildir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ayrıca mevcut tablodaki devletlerin nitelik ve nicelik bakımından temsiliyeti eksiktir ve bu durum son derece önemlidir. Zira bu tabloda Avrupa yoktur, Afrika yoktur, Orta Doğu yoktur, Güney Asya yoktur. Ancak bundan daha önemlisi, Türkiye yoktur. Bugün, dünya siyasetinin Türkiye'nin göz ardı edilerek yeniden dizaynı mümkün değildir. Türkiye 250 milyonluk Türk dünyasını, 2 milyarlık İslam dünyasını temsil eder. Müslümanlar dünya nüfusunun dörtte birini oluştururken sadece İslam ülkelerinin sınırları hesaba katıldığında dünya yüzölçümünün yüzde 20'den fazlasını oluşturduğu görülür. Rusya'nın, Çin'in, Afrika'nın, Hindistan'ın Müslümanlarla meskun bölgeleri buna dahil bile değildir."

"Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarı isteyen yegane büyük oyuncu"

Bahçeli, Türk dünyasının Doğu Avrupa'dan Japonya'ya uzandığına, Avrasya coğrafyasının çoğunun Türk devletleri, özerk Türk ülkeleri ve Türklerin yaşadığı diğer ülkelerden oluştuğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip olduğunu belirtti.

Türk ordusunun dünyanın en güçlü orduları arasında en üst sıralarda yer aldığını kaydeden Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel ve küresel sorunlarda arabulucu olabilen, tüm büyük aktörlerle aynı anda çok yönlü ve verimli diplomasisini sürdürebilen ender ülkelerden olduğunu vurguladı.

Bahçeli, Türkiye'yi sahte nüfuz alanı paylaşımları içinde göstermenin girilen yolları çıkmaza götüreceğinin altını çizerek, "Türkiye, o haritalara sığdırılacak bir teferruat devlet değildir, bir merkez devlettir. Türkiye'nin etki kapasitesi yanlış hesap edildiğinde tüm kartların yeniden dağıtılması da mukadder olacaktır. Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarı, refahı ve kalkınmayı, insan hak ve hürriyetleri ile küresel adaleti gönülden isteyen yegane büyük oyuncudur." ifadelerini kullandı.

Soğuk Savaş'ın bitişinden itibaren hep bir "yeni dünya düzeni"nden bahsedildiğini anlatan Bahçeli, bununla birlikte 21. yüzyılın ikinci çeyreğine girildiği halde ortada hukuka, nizama dayalı herhangi bir düzenin olmadığını belirtti.

"Uluslararası aktör olarak Türk Devletleri Teşkilatı bulunmakta"

Bahçeli, 1990'lardan günümüze ikili uyuşmazlık ve çatışmaların, bölgesel savaşların, krizlerin, katliamların, göçlerin ve diğer insani felaketlerin ardı arkası kesilmediğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Uluslararası sistemin anarşik yapısı gelinen noktada bir kaos haline işaret etmektedir. Gazze'de yaşanan soykırım ve insanlık dramı bunun son ve belirgin örneklerindendir. Bugün dünya devletlerinin çoğu, insanlığın ezici çoğunluğu, hakça olmayan adaletsiz bir uluslararası sistem bulunduğu noktasında hemfikirdir. BM'nin tüzel kişiliğinde temsil edilen uluslararası hukuksal düzen insanlığa barış ve güvenlik getirememekte, reform talepleri de hayata geçirilememektedir.

Avrasya bölgesi tarih boyunca mücadele alanı olmuştur. Bu alanın kimi bölgeleri tarihte 'mihver bölge, pilot bölge, kalpgah bölge' diye anılmıştır. Fakat Avrasya'ya hakimiyetin dünyaya hakimiyetin en önemli aşaması olduğuna da kuşku olmamıştır. Avrasya'nın ortası Türk dünyasıdır ve bu bölgede artık bir uluslararası aktör olarak Türk Devletleri Teşkilatı bulunmaktadır."

Türk Devletleri Teşkilatının Batı, Rusya ve Çin arasındaki mücadelede bir cazibe ve güç merkezi olduğunu anlatan Bahçeli, "Diğer yandan Afrika ve Asya geniş bir coğrafyada büyük bir nüfusa sahip Müslüman devletlerden müteşekkildir. Bunun için akla, diplomasiye, siyasetin ruhuna, coğrafi şartlara ve yeni yüzyılın stratejik ortamına uygun bir seçenek olarak Türkiye, Rusya ve Çin'den müteşekkil 'TRÇ' ittifakının inşa edilmesini önermiştik. Avrasya coğrafyasının üç gücünün eşit konumlarda bir araya gelişiyle Türkiye'nin tek eksene hapsolmayan bir dış politika enstrümanına, aynı zamanda da küresel barış ve huzurun anahtarına işaret edildiğini hatırlatmıştık." değerlendirmelerinde bulundu.

Soğuk Savaş dönemi sonrası yaşanan küresel çalkantılar, oluşturulmaya çalışılan yeni ittifaklar ve ticaret savaşlarının yeni çatışma alanlarının oluşmasına, aynı zamanda da yeni işbirliği fırsatlarının doğmasına yol açtığını ifade eden Bahçeli, bu işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesine önem verdiklerini ve bunu çok kıymetli bulduklarını belirtti.

"Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla dünyanın merkezinde"

Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Zira dış politikamızın esası, bölgemizde ve dünyada barış ve istikrarı sürekli kılmak, uluslararası işbirliğini, karşılıklı saygı ve dostluğu yaymak ve geliştirmek, çok yönlü ve çok boyutlu bir diplomasi yürütmek suretiyle ülkemizin hak ve menfaatlerini her platformda korumaktır. Çevremizde barış, istikrar ve güvenlik odaklı bir 'huzur kuşağı' oluşturmak, bütün ülkelerle karşılıklı saygı ve menfaate dayalı uzun vadeli dostane ilişkiler kurmaktır.

Avrasya jeopolitiğinin merkezinde bulunmanın sunduğu fırsatla Türkiye, bölge ülkelerinde barış ve istikrarın sağlanması ve korunması amacıyla siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliği projelerini hayata geçirebilecektir. Türkiye, Türk ve İslam dünyası için ana eksen ve cazibe merkezi olabilecek, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sunabilecektir."

Türkiye'nin yeni bir kutup başı olarak dünya ekonomi ve siyaset sahnesindeki yerini aldığını vurgulayan Devlet Bahçeli, Türkiye'nin bölgesel bir güç olmanın da ötesine geçerek hem Batı hem de Doğu ile diyalog kurabilen nadir bir ülke örneği sergileyerek Asya'daki güvenlik ve politik denklemi etkileyebileceğini gösterdiğini ifade etti.

Coğrafi olarak Asya, Afrika ve Avrupa'yı birbirine bağlayan bir köprü rolü üstlenen Türkiye'nin önemli doğal ve beşeri kaynaklara sahip olduğunu anlatan Bahçeli, öte yandan Türkiye'nin, dünya coğrafyasında büyük askeri güç olan NATO'nun güney kanadını oluşturan, bütün faaliyetlerinde ve tatbikatlarında etkin rol alan bir devlet olduğunu belirtti.

Türkiye'nin jeokültürel olarak da İslam dünyası ile Hristiyan Batı ve Hindu-Budist Doğu dünyasının sınır bölgesinde bulunan Müslüman nüfusa sahip ama laik bir devlet olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye, Doğu ile Batı arasında bağlantısallık projelerinde bir bölgesel eksen ve küresel dengeleyici devlet olarak konumlanmasını sağlayan eşsiz jeostratejik avantajlara sahiptir. Ekonomik gelişmişlik açısından kuzey ve güneyin ortasında, kültür ve medeniyet akımları açısından da doğu ile batının arasında bir köprü görevi gören Türkiye, jeopolitik ve jeostratejik konumu itibarıyla dünyanın merkezindedir." açıklamasını yaptı.

"Kısacası Türkiye'nin nüfuz alanı ve ekonomik-kültürel coğrafyası, siyasi coğrafyasının çok ötesindedir ve bu platformda ihmal edilecek bir ülke değildir." vurgusunu yapan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla dünyada savaş, çatışma ve terör bitsin isteniyorsa kadim devlet geleneğine ve tecrübeye sahip, barış ve huzur diplomasisinin merkezi konumunda bulunan Türkiye göz ardı edilemez. Küresel düzen ve uluslararası kuruluşlardaki çarpıklık, adaletsizlik giderilmek isteniyorsa 'dünya beşten büyüktür' diyerek ön alan Türkiye ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan görmezden gelinemez. Dünyaya huzur isteniyorsa, nükleerden gıda krizine birçok meselenin de ele alındığı vurgulanıyorsa, insani diplomasinin öncüsü, mazlumların şemsiyesi Türkiye yok sayılamaz.

Bu nedenle bize göre böylesi bir tabloda Türk dünyası ve İslam dünyasının güvenilen lideri Sayın Erdoğan yer almalıydı. Sözüne itibar edilen, barışın, diplomasinin merkezi Türkiye, bu platformda bulunmalıydı. Küresel barış ve adalete katkı, aynı zamanda da toplantının etki alanı ve tesir gücünü çok daha ileri bir noktaya taşımak için zirve, üçlü değil Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde yer aldığı dörtlü şekilde olmalıydı."