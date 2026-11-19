Necefi, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden UAEA Yönetim Kurulu toplantısında ülkesinin nükleer programına ilişkin açıklamalarda bulundu.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi'nin raporunda, Ajansın İran'ın nükleer faaliyetlerine ilişkin bilgi sürekliliğini kaybetmesinin üzerinden bir yıldan fazla süre geçtiği yönündeki değerlendirmesine değinen Necefi, bu durumun ABD ve İsrail'in nükleer tesislere yönelik saldırılarından kaynaklandığını belirtti.

Necefi, "Bir başka şaşırtıcı husus, sonucun neden gibi gösterilmeye ve bilgi sürekliliğinin kaybından saldırganlar yerine mağdurun sorumlu tutulmaya çalışılmasıdır." dedi.

UAEA'nın raporunda nükleer tesislere erişim ve bilgi eksikliğinin ciddi bir nükleer yayılma ve yükümlülüklere uyum endişesi olarak nitelendirildiğini aktaran Necefi, bu eksikliğe yol açan saldırıların göz ardı edildiğini vurguladı.

Necefi, "Bu yaklaşım ne nesnel ne de profesyoneldir." ifadesini kullanarak UAEA'nın saldırılardan önce İran'ın nükleer malzemelerine ilişkin ayrıntılı bilgi sahibi olduğunu kaydetti.

Büyükelçi Necefi, "Saldırılardan önce Ajans, nükleer malzemelerimizin son gramına kadar akıbetini biliyordu. Bugün bu bilgiye sahip değilse saldırganlar sorumlu tutulmalıdır." diye konuştu.

UAEA Yönetim Kurulunun kararlarına eleştiri

Necefi, UAEA Yönetim Kurulunun Kasım 2025 ile Haziran ve Eylül 2026'da kabul ettiği kararlarda ABD ve İsrail'in saldırılarına atıfta bulunulmadığını hatırlatarak bu kararların saldırıların denetimler üzerindeki etkilerini dikkate almadığını söyledi.

İsrail'in 1981'de Irak'ta inşası süren bir nükleer tesise düzenlediği saldırının ardından UAEA Genel Konferansı ve Yönetim Kurulunun saldırıyı kınayan yaklaşık 10 karar kabul ettiğini anımsatan Necefi, İran'a yönelik saldırılar karşısında ise Ajansın sessiz kaldığını ifade etti.

Necefi, UAEA'nın bağımsız, tarafsız ve ayrımcılıktan uzak hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak "Teknik güvence denetimi meseleleri, siyasi baskı veya jeopolitik çatışma araçlarına dönüştürülemez ve dönüştürülmemelidir." değerlendirmesini yaptı.

UAEA'nın İran'ın güvenlik endişelerini somut biçimde dikkate alması gerektiğini belirten Necefi, saldırılar ve yeni saldırı tehditlerinin sürdüğü koşullarda denetim taleplerinin bu durumdan bağımsız değerlendirilemeyeceğini kaydetti.