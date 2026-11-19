Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ile yürütülen Vize Serbestisi Diyaloğu sürecinin tamamlanarak Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vizesiz seyahat edebilmesini öncelikli hedef olarak korurken, bu hedef gerçekleşene kadar Schengen vizesi başvuru süreçlerinin kolaylaştırılmasına yönelik girişimlerini de sürdürüyor.

Bu kapsamda, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, 18 Kasım'da Ankara’da düzenlenen Yerel Schengen İşbirliği (LSC) grubu toplantısında, Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcileri ve AB Delegasyonu ile Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Schengen vizesi uygulamalarına ilişkin prosedürlerin ve verilerin düzenli olarak değerlendirildiği toplantı, ilk kez Dışişleri Bakanlığı ve Avrupa Komisyonu temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Türkiye tarafı, AB'yle birçok alandaki yüksek entegrasyon düzeyine dikkat çekerek Schengen vizesi süreçlerinde yaşanan sorunların giderilmesine yönelik beklentilerini dile getirdi. Bu çerçevede randevu bulmada karşılaşılan güçlüklerin giderilmesi, başvuruların daha kısa sürede sonuçlandırılması, talep edilen belge sayısının azaltılması ve daha önce Schengen vizesi almış kişilerin işlemlerinin kolaylaştırılması yönündeki talepler yinelendi.

Türkiye ayrıca, çok girişli ve daha uzun süreli vizelerin önünü açan Kademeli Vize Sistemi’nin (Cascade) daha yaygın şekilde uygulanmasını istedi. AB'yle ticaretin aksamaması amacıyla Türk TIR sürücülerinin Schengen bölgesine kesintisiz erişiminin sağlanması ve mevcut kalış süresi kısıtlamalarına çözüm bulunması gereği de vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı, vize süreçlerinde yaşanan aksaklıkların, vatandaşların randevu almasını zorlaştıran ve yasal faaliyette bulunmayan sözde danışmanlık şirketlerinin ortaya çıkmasına zemin hazırladığına da dikkat çekti.

Dışişleri Bakanlığının Adalet, Ticaret ve İçişleri Bakanlıklarıyla iş birliği neticesinde, bu yapılara yönelik operasyonlar yürütüldüğü ve birçok kişi hakkında adli süreçlerin başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan, Türkiye’nin girişimleri sonucunda AB ülkelerindeki üniversitelerden kabul alan Türk öğrencilerin vize başvurularında karşılaştığı sorunların son iki yıla kıyasla önemli ölçüde azaldığı ifade edildi. Yetkililer, 2026 yılında bu konuda Dışişleri Bakanlığına yalnızca sınırlı sayıda münferit başvuru ulaştığını, kalan sorunların çözümü için temasların sürdüğünü kaydetti.

AB kurumları ve üye ülkelerin ilgili makamlarıyla yürütülen görüşmeler sonucunda ise Türk vatandaşlarına yönelik Schengen vizesi uygulamalarını gözden geçirmek amacıyla Schengen ülkelerinin Türkiye’deki temsilcilikleri arasında ayrı bir çalışma grubu kurulduğu bildirildi.