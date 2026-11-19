Berri, 22 Kasım’daki bağımsızlığın 83. yıl dönümü öncesinde yayımladığı mesajında, ordunun egemenliğin korunmasındaki rolüne dikkat çekerek, "Lübnan ordusu, bağımsızlığın korunmasının temel taşıdır. Ulusal egemenlik onun sayesinde sağlanır ve korunur." ifadelerini kullandı.

Ordunun görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli imkanların sağlanması gerektiğinin altını çizen Berri, işgal altındaki toprakların kurtarılmasının bir görev olduğunu vurguladı.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki işgaline de değinen Berri, "Ülke toprağımızın bir zerresi bile İsrail işgali altındayken bağımsızlık tehdit altında kalacak." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı Berri, Lübnan'ın güneyinin hiçbir oluşum için "tampon bölge" olmayacağını, yalnızca bölge halkına ait olacağını ve daima Lübnan toprağı olarak kalacağını belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.