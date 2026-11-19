Bakanlıktan yarın kutlanacak "Dünya Çocuk Hakları Günü" dolayısıyla yapılan açıklamada, Filistinli çocukların "yaşamı, güvenliği ve bir geleceği hak ettiği", insan haklarının bölünemez ve kısıtlanamaz olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Ekim 2023’ten bu yana katil İsrail’in yürüttüğü soykırım nedeniyle Gazze Şeridi’nde 21 binden fazla Filistinli çocuk hayatını kaybetti, on binlerce çocuk yaralandı; yüz binlerce çocuk ise güvenli bir çocukluk ve eğitim hakkından mahrum bırakıldı." ifadelerine yer verildi.

Gazze’deki çocukların katil İsrail saldırılarının yol açtığı insani felaketin ortasında yaşadığı belirtilen açıklamada, çocukların yerinden edilme, yakınlarını kaybetme ve temel ihtiyaçlardan mahrum kalma gibi ağır koşullarla karşı karşıya olduğu; okulların ve eğitim kurumlarının yıkılması nedeniyle düzenli eğitimden uzak kaldıkları ifade edildi.

Çok sayıda çocuğun ailesini ve evini kaybettiğine, derin psikolojik travmalar yaşadığına işaret edilen açıklamada, saldırıların etkilerinin çocukların sağlık hizmetlerine, gıdaya, temiz suya ve temel hizmetlere erişim imkanlarını da ciddi biçimde etkilediğine dikkat çekildi.

Batı Şeria’da ise çocukların soykırımcı İsrail güçlerinin baskınları ve saldırıları, hareket kısıtlamaları, ev yıkımları ve zorla yerinden edilme nedeniyle ağır koşullarla karşı karşıya kaldığı belirtilen açıklamada, tüm bunların eğitim sürecini aksattığı ve çocukların güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği ifade edildi.

Filistinli çocuğun "insan hakları sisteminin dışında tutulamayacağına", onun yaşam, eğitim, korunma ve onur hakkının dünyadaki tüm çocukların hakkından daha az olmadığına işaret edilen açıklamada, uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler’e ve insan hakları ile insani yardım kuruluşlarına, özellikle de Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF), Filistinli çocuklara gerçek anlamda koruma sağlanması, onlara yönelik ihlallerin durduruluması, güvenli ve eşit eğitim hakkının güvence altına alınması için harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Ayrıca açıklamada, zarar gören okulların ve eğitim kurumlarının yeniden onarılması, çocukların onurunu ve güvenliğini koruyacak eğitim ortamlarının oluşturulması, yardım ve temel hizmetlerin çocuklara herhangi bir engel olmaksızın ulaştırılması, insani, sağlık ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması talep edildi.

Bunun yanı sıra çocukların savaş, kayıp ve travmaların etkilerini aşmalarına yardımcı olmak amacıyla uzmanlaşmış psikolojik, sosyal ve eğitsel destek programlarının sağlanması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, "Filistinli çocuklar en temel haklarından mahrum bırakılırken çocukluğa saygı duyan bir dünyadan söz edilemez." denilerek, uluslararası sözleşmelerin sahada gerçek bir korumaya dönüşmediği sürece yeterli olmayacağı ifade edildi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme"yi kabul ettiği 20 Kasım 1989'dan bu yana her yıl 20 Kasım, "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanıyor.