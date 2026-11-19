Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanmaya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Söz konusu yapılanmanın uyuşturucu ticaretinden elde ettiği değerlendirilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik soruşturmada, 13 şüpheliden 7'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında şüphelilere ait 10,3 milyar TL'lik işlem hacmi tespit edildiği, ayrıca toplam değerinin 1 trilyon 550 milyar TL olduğu değerlendirilen mal varlıklarına el konulduğu öğrenildi.