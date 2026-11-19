Tayland'ın Pattaya kentinde düzenlenen organizasyonun son gününde tekler kategorisinde final müsabakaları yapıldı.

Sınıf 4-5 tek erkekler finalinde mücadele eden Abdullah Öztürk, Tayvanlı Cheng Ming Chih'i 3-0 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Avrupa şampiyonası ve paralimpik oyunlarında altın madalyası bulunan Abdullah, ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Milli sporcu, bu sonuçla 3 büyük organizasyonda da altın madalya alarak "seriyi" tamamladı.

Ebru Acer, teklerde ilk kez dünya şampiyonu

Özel sporculardan Ebru Acer, sınıf 11 tek kadınlar finalinde Rus Maria Galkina'yı 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Ay-yıldızlı sporcu, Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Ebru Acer, şampiyonanın çift kadınlar kategorisinde de Sümeyra Türk ile birlikte altın madalya almıştı.

Türkiye, şampiyonayı 6 madalyayla tamamladı

Milli sporculardan İrem Oluk ve Kübra Korkut tekler kategorisinde bronz madalya elde etmişti.

Çift kadınlarda Ebru Acer-Sümeyra Türk ikilisi altın, sınıf 10 karışık çiftlerde Ali Öztürk-İrem Oluk ikilisi bronz madalya kazanmıştı.

Türkiye, şampiyonayı 3'er altın ve bronz olmak üzere toplam 6 madalyayla tamamladı.

Bakan Bak, dünya şampiyonu para masa tenisçileri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tayland'ın Pattaya şehrinde düzenlenen 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nda tekler kategorisinde ilk dünya şampiyonluğunu elde eden Abdullah Öztürk ve Ebru Acer'i yürekten tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası ve Paralimpik Oyunları'nda altın madalyası bulunan Abdullah Öztürk'ün ilk dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizleri ayrıca sevindirdi. Yapılan müsabakaların ardından sona eren 2026 Dünya Para Masa Tenisi Şampiyonası'nı 3 altın ve 3 bronz madalyayla tamamlayan milli sporcularımızı tekrar kutluyor, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."