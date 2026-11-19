HRW'den paylaşılan yazılı açıklamada, UAD'nin Myanmar ordusunun 2016-2017 yıllarında Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları sırasında soykırım işlendiğine hükmettiği, kararın nihai olduğu ve temyiz edilemeyeceğinin altı çizildi.

Açıklamada HRW Kıdemli Uluslararası Adalet Hukuk Danışmanı Maria Elena Vignoli'nin "UAD'nin dönüm noktası niteliğindeki kararı, Arakanlı Müslümanların Myanmar ordusu nedeniyle maruz kaldıkları acıların uzun zamandır beklenen bir kabulüdür." ifadesine yer verildi.

Kararın diğer mağdurlar açısından da önem taşıdığını belirten Vignoli, "Bu karar, dünyanın dört bir yanında soykırım ve diğer ağır suçların mağdurlarının adalet arayışları açısından önemli bir emsal oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vignoli, Myanmar yönetiminin mahkemenin kararına hızla uyması ve Arakanlı Müslümanlara yönelik baskılara son vermesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası topluma da çağrıda bulunan Vignoli, "İlgili hükümetler, Arakanlı Müslümanlara güçlü destek vermeli, işlenen ağır suçlar için adaletin sağlanmasını teşvik etmeli, Myanmar'daki askeri yönetime karara uyması için baskı yapmalı ve Arakanlı Müslüman mültecilerin Myanmar'a güvenli ve gönüllü dönüşünü sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Myanmar ordusu, Ağustos 2017'de Arakan eyaletinin kuzeyinde "temizleme operasyonları" başlatmıştı. Katliamların, tecavüzlerin ve köy yakmaların yaşandığı saldırıların ardından yüz binlerce Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığınmak zorunda kalmıştı. Gambiya da bunun üzerine 11 Kasım 2019'da UAD'de Myanmar aleyhine soykırım davası açmıştı.

UAD'nin Myanmar kararının, Gazze'de soykırım işlemeyi sürdüren İsrail aleyhine Güney Afrika'nın açtığı dava için de emsal oluşturması bekleniyor.