Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin orta kesimine düzenlediği kara saldırılarına tepki gösterdi.

Kasım, "Gazze Şeridi'ndeki işgal operasyonlarının tırmandırılmasının gerçek amacı, Filistinlileri yerinden etme planını uygulamak için bölgenin kalanını yok etmektir." ifadesine yer verdi.

Kasım, saldırının “bir yılı aşkın süre önce Gazze’de barış için Şarm eş-Şeyh Zirvesi’ne katılan tüm ülkelere karşı açık bir meydan okuma” ve bölgedeki durumun istikrara kavuşması için çalışan "arabulucu ve garantör ülkelerin tüm çabalarını hiçe saymak" anlamına geldiğini kaydetti.

İsrail’in Gazze’nin orta kesiminde gerçekleştirdiği saldırıyı ateşkesin "sistematik ihlali" olarak nitelendiren Kasım, Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un son açıklamasında işgal güçlerinin tutumunu benimsemeyi sürdürdüğünü belirterek Gazze Barış Kurulunu ve temsilcisini İsrail’le tam bir iş birliği içinde olmakla suçladı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde dün başlattığı saldırıların sona erdiğini, “Sarı Hat”ın batısında ilerlediği bölgeden çekildiğini ve Selahaddin Caddesi’nin yeniden geçişlere açıldığını belirtmişti.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünün (COGAT), saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada dün Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı, İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtiyor.