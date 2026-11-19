New York Times gazetesi tarafından düzenlenen DealBook Zirvesi'nde konuşan Nadella, son dönemde yaşanan dijital kesintilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nadella, yapay zeka araçlarının siber güvenlik açıklarını "baş döndürücü hızla" tespit ettiğini ve şirketlerin de bu açıkların kötüye kullanılmasının önüne geçmek için "güvenlik yamaları" hazırlayıp anında devreye sokmaları gerektiğini belirtti.

Bu hızın, şirketlere güvenlik yamalarını test etmek için geçmişe kıyasla daha az zaman bıraktığına dikkati çeken Nadella, bu durumun yeterince test edilmeyen hatalı güncellemelerin kullanıma sunulmasına yol açabileceğini kaydetti.

Satya Nadella, yapay zekanın güvenlik zafiyetlerini etkili şekilde keşfetmesiyle çevrim içi sistemlerin, "sürekli kendilerini hedef alan, devlet destekli saldırganlar kadar güçlü bir tehditle" karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

Bu durumun da sistemleri daha kırılgan hale getirebileceğine işaret eden Nadella, özellikle güncellemesi daha zor olan ancak internete bağlı çalışan ulaşım, ısıtma ve soğutma gibi fiziksel altyapılarda sorunun daha da karmaşık hale gelebileceğini dile getirdi.

Nadella, siber saldırganlarla bu saldırılara karşı mücadele edenler arasındaki yarışın nasıl "dengeleneceği" konusunda şüpheleri olduğunu ifade ederek, küresel altyapılarda uzun süreli bir "istikrarsızlık" döneminin kapıda olabileceği uyarısında bulundu.

Ne olmuştu?

ABD'de son dönemde Microsoft, Apple ve United Airlines gibi şirketlerin yanı sıra federal kurumların dijital sistemlerinde de çeşitli teknik aksaklıklar yaşanmıştı.

Microsoft'un Outlook, Teams ve Copilot gibi hizmetlerini etkileyen küresel kesinti nedeniyle kullanıcılar e-posta ve iş araçlarına erişimde sorun yaşarken, ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) hava trafik kontrol sistemindeki iletişim sorunları ülke genelinde uçuşların birkaç saatliğine durdurulmasına ve çok sayıda uçuşun aksamasına yol açmıştı.

United Airlines'ın kalkış yönetim sisteminde yaşanan uzun süreli arıza yaklaşık 150 uçuşun gecikmesine neden olurken, ABD'nin en büyük bankalarından JPMorgan Chase'in yazılım hatası bazı müşterilerin çevrim içi bankacılık hizmetlerine ve para transfer sistemine erişimini aksatmıştı.

Apple'da ise şirket içi bir güncellemeden kaynaklanan sorunlar App Store, Apple Music, AppleCare, iCloud ve Apple Pay hizmetlerini etkilerken, Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) kurum içi gizli iletişim ağı da planlı bakım çalışmaları sırasında geçici olarak kesintiye uğramıştı.