Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Hürmüz Boğazı’nda İran’ın belirlediği güzergaha alternatif rotayı kullanan iki süper tanker ABD savaş uçaklarının desteğiyle boğazdan geçmeye çalışırken deniz mayınlarına çarptı.

Toplam 4 milyondan fazla ham petrol taşıyan tankerlerde mayına çarpma sonucunda patlamalar ve yangın meydana geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda belirlenen güzergahların dışında geçiş yapmaya çalışan ve ABD ordusuyla işbirliği içinde hareket eden gemilere müdahale edileceği tehdidini yineledi.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından geçmeye çalışan gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunurken 28 Şubat'ta başlayan savaştan bugüne kadar 140'tan fazla gemiyi hedef almıştı.

İran, gemilerin bir kısmının da "izinsiz güzergahta" mayınlara çarparak hasar gördüğünü belirtiyor.