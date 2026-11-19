Sektör temsilcilerinin sahadaki ihtiyaç ve talepleri dikkate alınarak hazırlanan Genelge ile 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan işletme ve donatım malzemelerine ilişkin uygulamalar güncellendi.

Yeni düzenleme kapsamında, havacılık ve denizcilik sektörlerinde gerçekleştirilen gümrük işlemlerinde kullanılacak muafiyet kodları; sektör, eşya ve yetkilendirilmiş yararlanıcı kriterleri dikkate alınarak yeniden düzenlendi.

Denizcilik sektöründe kullanılan donatım ve işletme malzemeleri, havacılık sektöründe olduğu gibi Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) bazında belirlendi. Böylece eşya tanımlamalarında ve gümrük işlemlerinde standartlaşma sağlandı.

Genelge kapsamında ihtiyaç duyulan tüm teknik düzenlemeler Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde tamamlanarak uygulamaya alındı. Böylece sektör paydaşlarının gümrük işlemlerini daha şeffaf, hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirmelerine yönelik önemli bir adım atıldı.

Firmalara önemli hatırlatma

Yeni düzenlemenin sorunsuz şekilde uygulanabilmesi için yetkili kurumlarca gerçekleştirilen başvuruların ardından firmaların vergi numaralarının sistemle doğru şekilde ilişkilendirilmesi, gümrük beyannamelerinde uygun muafiyet kodlarının seçilmesi ve izin sürelerine riayet edilmesi önem taşıyor.

Ticaret Bakanlığınca, firmaların ve gümrük müşavirlerinin yeni uygulamaya ilişkin süreçleri kolaylıkla takip edebilmeleri amacıyla hazırlanan Uygulama Broşürü de yayımlandı.