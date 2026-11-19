Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile Taşkent Kongre Merkezi'nde ilki düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey Toplantısı'na iştirak etti.

Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Eren de yer aldı.

Burada konuşan Yılmaz, jeopolitik gerilimler, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliğine ilişkin kaygılar, teknolojik dönüşümlerle dünya siyasetinin ve ekonomisinin dönüşümden geçtiğini, bu dönemin ülkelerin ekonomik ve stratejik önceliklerini yeniden şekillendirdiği bir zaman dilimine denk geldiğini söyledi.

Değişen dünya düzeninde ülkelerin karşı karşıya olduğu karmaşık sınamalara, hiçbir ülkenin tek başına yanıt verme imkanının bulunmadığına işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Böylesi bir dönemde Türkiye ile Özbekistan arasındaki mükemmel düzeydeki ilişkiler, tarihi ve kültürel bağlarımızın çok ötesinde müstesna bir anlam taşımaktadır. İlişkilerimizin ulaştığı bu seviye, halklarımızın müreffeh geleceği bakımından bizlere önemli sorumluluklar yüklemektedir. Biz aramızdaki bu güçlü bağları semereli ekonomik ortaklıklara, ortak yatırımlara ve stratejik işbirliklerine dönüştürmek istiyoruz. Bu anlayış doğrultusunda Konseyimiz, geçtiğimiz ay Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Sayın Cumhurbaşkanımız arasında imzalanan anlaşmayla ihdas edilmiştir.

Konseyimizin, mevcut işbirliği mekanizmalarımızı tamamlayarak Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği kısa vadede 5 milyar dolar, orta vadede ise 10 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza ivme kazandıracağına inanıyorum. Atayurdumuzda faaliyet gösteren yaklaşık 2400 Türk sermayeli şirketimiz ve bugüne kadar toplam değeri 9,5 milyar dolar olan 350 civarında proje üstlenen müteahhitlik firmalarımız, ekonomik ortaklığımızın sağlam temelini oluşturmaktadır."

"Türkiye ile Özbekistan arasında verimli bir iş ve yatırım ortamı temin etme niyetindeyiz"

Yılmaz, Konseyin, yeni yatırımların ve projelerin önünü açarak bu şirketlere süratle yenilerinin eklenmesine ve halkların ortak refahının artmasına vesile olmasını temenni etti.

Sanayi, inşaat, tekstil, enerji, teknoloji, tarım, gıda ve hizmet sektörleri başta olmak üzere Türk yatırımcılarının Özbekistan ekonomisine her alanda katkı sağlamasını teşvik ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Önümüzdeki süreçte altyapıdan bağlantısallığa, konuttan sağlığa ve daha birçok alanda Özbekistan'ın büyük kalkınma projelerinde, firmalarımızın çok daha fazla görev ve sorumluluk üstlenmesini temenni ediyoruz. Üçüncü ülkeler üzerinden yapılanlarla birlikte bugün 8,2 milyar dolara ulaşmış olan Türk yatırımlarının, karşılıklı fayda temelinde en kısa sürede iki haneli sayılara ulaşmasını bekliyorum. Özbek iş insanlarını da ülkemizde daha fazla yatırım yapmaya davet ediyorum. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren 500'ü aşkın Özbek sermayeli şirketin sayısının kısa sürede hızlanacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, bugün ilk toplantısını gerçekleştiren Konsey bünyesinde, Türk ve Özbek işletmeleri ile yatırımcıları arasındaki bağları güçlendireceklerini, özel sektör paydaşlarını kalkınma odaklı yenilikçi projelerle buluşturacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kapsayıcı bir anlayışla daha fazla girişimcimize iki kardeş ülkenin kapılarını açarken, ülkelerimizin kalkınma öncelikleriyle uyumlu, yüksek nitelikli müşterek projelerin belirlenmesine ve tamamlanmasına destek vereceğiz. Az önce Sayın Cumhurbaşkanı zat-ı devletleri, temel öncelikleri çok detaylı şekilde hepimize sunmuş oldular. Bizim için de bu bir yol haritasıdır. Bu yol haritasının detaylarını muhataplarımızla çalışarak mutlaka hayata geçirmek için her türlü gayreti sarf edeceğiz. Düzenli temaslar vesilesiyle, iş insanları, özel sektör paydaşları ve girişimcilerinin karşı karşıya kaldığı sorunları süratle tespit edip, sorunlara ilişkin çözüm önerilerini sunarak Türkiye ile Özbekistan arasında verimli bir iş ve yatırım ortamı temin etme niyetindeyiz. Kamu kurumlarımız arasında var olan güçlü siyasi ve diplomatik ilişkilerin kalıcı ekonomik sonuçlara dönüşmesinde siz değerli iş insanlarımızın samimi gayretleri ve bizlere sağlayacakları rehberlik belirleyici olacaktır.

Bu karşılıklı etkileşimi, ortak geleceğimizin inşasında en büyük güç kaynaklarımızdan biri olarak görüyoruz. Hedefimiz, ticaretimizi büyüterek halklarımızın refahını yükseltmek ve iki kardeş ülkenin ortak geleceğini güçlü bir ekonomik ortaklık temelinde inşa etmektir. Asırlar boyunca ilmin, irfanın ve medeniyetin öncü merkezlerinden olan Özbekistan, bugün de genç ve dinamik nüfusu, zengin enerji ve kritik maden kaynakları, stratejik ulaştırma koridorları ile barış, istikrar ve refahı önceleyen duruşu sayesinde insanlığın ortak geleceğine önemli katkılar sunmaktadır."

"İpek Yolu’nun bizlere ihsan ettiği öğretilerden ilham almaya devam etmeliyiz"

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev liderliğinde cesaret ve dirayetle gerçekleştirilen reformlar sayesinde Özbekistan’ın ekonomide ve uluslararası siyasetteki ağırlığının her geçen gün artmasını memnuniyetle müşahede ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Türkiye olarak Özbekistan'la ilişkilerimizi her alanda derinleştirmeye, iş dünyalarımız arasındaki temasları artırmaya ve karşılıklı yatırım imkanlarını geliştirmeye her daim hazır olduk. Zira biliyoruz ki, gönül birliğimizin en kıymetli mirası, birlikte ürettiğimiz ve gelecek nesillere birlikte bıraktığımız eserler olacaktır. Bu anlayış dahilinde, tesis ettiğimiz beşeri, ticari ve ekonomik bağların nesilden nesile aktarılması ve daha da güçlenmesi için kadim İpek Yolu'nun bizlere ihsan ettiği öğretilerden ilham almaya devam etmeliyiz." şeklinde konuştu.

Yılmaz, bağlantısallık koridorlarının yalnızca birer transit geçiş güzergahı değil, üretimin, ticaretin, yatırımın ve istihdamın geliştiği ekosistemlere dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Asya ile Avrupa arasındaki bağlantısallığın her boyutuyla yeniden şekillendiği bu dönemde, Hazar geçişli Orta Koridor yeni dünyanın ağırlık merkezi haline gelmektedir. Bu gelişmeler, Türkiye olarak bu girişime ilişkin on yıllardır taşıdığımız inancın ve ortaya koyduğumuz vizyonun ne kadar isabetli olduğunu teyit etmektedir. Dünyanın içinden geçtiği bu büyük dönüşüm, ülkelerimiz arasında pek çok sınamayı beraberinde getirdiği gibi, önemli fırsatları da önümüze koymaktadır. Bizler, güçlü bir tarihi mirasa, köklü insani bağlara ve ortak çalışma kültürüne sahip ülkeleriz.

İmam Buhari'nin ilim ve hikmet mirası, İmam Maturidi'nin her daim aklı merkeze alan öğretileri, Ali Şir Nevai'nin dilimize ve kültürümüze kattığı zenginlik, Mirzo Uluğ Bey'in bilime açtığı ufuk, bugün de yolumuzu aydınlatan ortak değerlerimizdir. Bugün bize düşen görev, geçmişin ortak mirasını geleceğin ortak refahına dönüştürmektir."

Sözlerini, "Dostunla gönüldaş ol, yaptığı işte birlik ol." şeklindeki Özbek deyişi ile tamamlayan Yılmaz, "Bu düşüncelerle bugün bizi buraya toplayan vesilenin yeni dostluklara, güçlü ortaklıklara ve hayırlı işbirliklerine vesile olmasını diliyorum." temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasının sonunda Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e ilk konsey toplantısına teşrif etmesinden dolayı şükranlarını sundu ve Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva da teşekkür etti.