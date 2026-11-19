Bulgaristan İnovasyon ve Dijital Dönüşüm Bakanı İvan Vasilev, basına yaptığı açıklamada, devlet kurumlarına yönelik bilinen en uzun süreli siber casusluk saldırısının başarıyla engellendiğini açıkladı.

Vasilev, çok sayıda uluslararası hacker grubunun 2021'den itibaren devlet kurumlarının belge alışverişinde kullandığı sistemlere gizli erişim sağladığını ve devletin işleyişine ilişkin hassas bilgileri topladığını belirtti.

Saldırganların en az 130 gigabayt, 62 milyon sayfadan fazla devlet belgesini ele geçirdiğini aktaran Vasilev, şu ana kadar Bulgaristan vatandaşlarının kişisel verilerinin ihlal edildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını kaydetti.

İvan Vasilev, siber saldırıların yıllarca tespit edilememesinin, eski koruma sistemlerinin bütünleşik şekilde çalışmamasından kaynaklandığını belirterek, söz konusu faaliyetlerin yeni ulusal siber güvenlik sisteminin devreye alınmasıyla ortaya çıkarıldığını bildirdi.

Saldırganların hangi ülkelerden olduklarına ilişkin bilgi vermeyen Vasilev, saldırganların kullandığı altyapıyla bağlantının kesildiğini ve zararlı yazılımların devlet sistemlerinden tamamen temizlendiğini bildirdi.