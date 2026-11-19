Açıklama, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü hakkında, suç örgütü kurma ve yönetme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve vergi usul kanununa muhalefet suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Bu sabah 7 ikamet ve 19 iş yerine eş zamanlı operasyon yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 7 şüpheliden 4'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.