Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından kabul edilen Barış Deklarasyonu'nun tam metnini kamuoyuyla paylaştı.

Deklarasyonda üç ülke, Birleşmiş Milletler'in küresel sorunlara daha etkili yanıt verebilmesi ve uluslararası barış ile güvenliğin korunması amacıyla reforme edilmesine destek verdi.

Enerji başlığına da yer verilen bildiride, petrol ürünlerinin üretim ve tedarikinin artırılmasının planlandığı belirtildi. Üç ülke, istikrarlı enerji arzının önemini yeniden teyit etti.

Liderler, devletlerin egemenliğine ve rızası ilkesine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca devletlerin resmî temsilcilerine tanınan dokunulmazlıklara riayet edilmesi gerektiğini belirterek Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzer kurumların yetkilerini kötüye kullanmaması konusunda görüş birliğine vardı.

Deklarasyonda nükleer silahlara ilişkin de önemli mesajlar yer aldı. Üç lider, nükleer savaşın kazananı olmayacağını ve böyle bir savaşın asla başlatılmaması gerektiğini yineledi. Ülkelerin nükleer risklerin azaltılması ve nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunda diyalog yürüteceği bildirildi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin, Şi Cinping ve Trump'ın görüşmesinde Ukrayna konusunun ana gündem maddesi olmadığını açıkladı.

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