Dünya genelindeki veri merkezlerinin karbon salımının önümüzdeki dört yıl içinde yüzde 70 artacağı öngörülüyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), ABD ve Çin'in yapay zeka alanındaki büyüme hedeflerini karşılamak için fosil yakıtlara yönelmesinin bu artışta etkili olacağını bildirdi.

IEA, veri merkezlerinin 2030 yılına kadar bugünkünün iki katı elektrik tüketeceğini, bu artışın yaklaşık dörtte üçünün yapay zekanın küresel ölçekte yaygınlaşmasından kaynaklanacağını açıkladı.

Paris merkezli kuruluşun analizine göre, sektördeki hızlı büyüme nedeniyle yapay zeka veri merkezlerinin yıllık elektrik tüketimi dört yıl içinde 350 teravatsaat daha artacak. Bu miktar, İngiltere'nin bir yılda tükettiği toplam elektrikten daha fazla.

ABD ve Çin kömür ve gaza yöneliyor

Veri merkezi geliştiricileri, sunucularının enerji ihtiyacını karşılamak için yenilenebilir enerji sektörünün en büyük kurumsal alıcıları arasında yer alıyor.

Ancak rapor, özellikle ABD ve Çin'de fosil yakıtlara yönelik talebin daha hızlı artmasının beklendiğini ortaya koydu.

IEA'ya göre, 2030 yılına kadar Çin'deki yapay zeka veri merkezlerinin ihtiyaç duyduğu elektriğin yaklaşık yarısı kömür santrallerinden sağlanacak.

Geri kalan bölümün büyük kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından, daha küçük bir bölümü ise nükleer santrallerden karşılanacak. Doğal gazın payının ise oldukça düşük olması bekleniyor.

ABD'de ise 2030 yılına kadar veri merkezlerinin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ının doğal gazdan karşılanacağı tahmin ediliyor.

Kurum, ABD'de veri merkezleriyle bağlantılı yaklaşık 180 gigavat kapasiteli yeni doğal gaz santrali planı bulunduğunu bildirdi. Bu kapasite, Avrupa Birliği genelinde halihazırda kurulu toplam doğal gaz santrali kapasitesine neredeyse eşit.

Fosil yakıtlarla elektrik üretiminin artması sonucunda veri merkezleri kaynaklı emisyonların 2030'a kadar yüzde 70 yükselmesi bekleniyor.

ABD'deki veri merkezi geliştiricilerinin doğal gaz kullanımına yönelik talebi, Kanada'dakinin 16 katından fazla. Kanada'da sunucuların enerji ihtiyacını karşılamak için 11 gigavatlık doğal gaz üretim kapasitesi planlanırken, dünyanın geri kalanında yapay zeka geliştiricilerinin açıkladığı yeni doğal gaz santrali projelerinin toplam kapasitesi yalnızca 4 gigavat.

Avrupa Birliği'nde ise veri merkezlerinin elektrik ihtiyacının 2030'a kadar yaklaşık yüzde 70'inin yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması bekleniyor. Yenilenebilir enerjiyi nükleer enerji, doğal gaz ve çok düşük miktarda kömür takip edecek.

Yapay zeka veri merkezlerinin kapasitesi hızla büyüyor

IEA, yeterince şeffaf olmayan veri merkezi sektörüne ilişkin tahminlerini, yapay zeka sunucularının yıllık küresel sevkiyat verilerine dayandırdı. Buna göre yapay zeka sunucularının sevkiyatı 2020'den bu yana 18 kat arttı.

Kurum ayrıca uydu görüntülerinden yararlanarak dünya genelindeki 93 büyük yapay zeka veri merkezi projesinin gelişimini takip etti.

Analiz, dünya genelindeki veri merkezi kapasitesinin son 24 ayda 10 kat artarak 17 gigavata ulaştığını ortaya koydu. İnşaatı devam eden yapay zeka veri merkezlerinin tamamlanmasıyla toplam kapasitenin yaklaşık 50 gigavata ulaşacağı tahmin ediliyor.

Yapay zeka sunucularına göre optimize edilmiş merkezlerin de dahil olduğu mevcut küresel veri merkezi kapasitesi 120 gigavat seviyesinde. Bu kapasitenin yüzde 80'i Çin, ABD ve Avrupa Birliği'nde bulunuyor.

IEA'nın temel senaryosuna göre, 2030 yılı sonuna kadar dünya genelinde 120 gigavatlık yeni veri merkezi kapasitesi daha kurulacak. Yeni kapasitenin yaklaşık dörtte üçünü yapay zeka veri merkezleri oluşturacak.