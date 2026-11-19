Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmanın ardından partiye katılan isimlere rozetlerini taktı.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları arasında, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran ve Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran yer aldı.

Rozet takılmasının ardından Erdoğan ve beraberindekiler sahnede bir süre fotoğraf çektirdi.

"Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören öncesinde yaptığı konuşmada partiye katılan büyükşehir ve ilçe belediye başkanları ile belediye meclis üyelerine seslenerek, "Aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Cenab-ı Allah kendilerine bu çatı altında başarılı hizmetler yapmayı nasip eylesin. AK Parti'nin her kademesiyle, her mensubuyla daima yanlarında olacağını önemle ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullanmıştı.