Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Taşkent'te düzenlenen Türkiye-Özbekistan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, iki ülke arasında asırlardır var olan kardeşlik bağlarının bugün ticaretle, yatırımlarla ve ortak projelerle güçlendiğini görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu irade doğrultusunda geçen yıl 3,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ikili ticaret hacmini ilk etapta 5 milyar dolara, orta vadede ise 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, "İnanıyorum ki bu hedeflere ulaşmamızda ulaştırma ve lojistik alanındaki işbirliğimiz belirleyici bir rol oynayacaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin son yıllarda ulaştırma altyapısını geliştirirken Asya ile Avrupa arasındaki stratejik konumunu ekonomik bir avantaja dönüştürmeyi esas aldığına işaret ederek, Marmaray'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne, İstanbul Havalimanı'ndan Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı'na uzanan büyük yatırımlarla kıtalar arasındaki ulaşım bağlantılarını güçlendirdiklerini, bu projelerde edindikleri mühendislik, yapım, finansman ve işletmecilik tecrübesini kardeş ülkelerle paylaşmaya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Özbekistan'da faaliyet gösteren 2 bin 200'ü aşkın Türk sermayeli şirketin iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin gücünü ortaya koyduğunu belirten Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Müteahhitlerimizin bugüne kadar üstlendiği projelerin toplam değeri 9,5 milyar doları aşmıştır. Özbekistan'ın kalkınma hamlesinde Türk firmalarının daha fazla sorumluluk üstlenmesini, özellikle otoyol, demir yolu, havalimanı ve lojistik merkezi projelerinde yeni ortaklıklar kurulmasını arzu ediyoruz. KÖİ modeli dahil olmak üzere farklı yatırım ve finansman imkanlarını Özbek dostlarımızla değerlendirmeye hazırız. Orta Asya'yı Anadolu'ya bağlayan İpek Yolu, bugün Orta Koridor ile yeniden hayat buldu. Özbekistan'ın üretim gücünü Türkiye'nin geniş ulaştırma ağıyla buluşturarak bu koridorun sunduğu imkanlardan çok daha fazla yararlanabiliriz. Hazar geçişlerinin etkinliğini artırmak, Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı üzerinden taşımaları geliştirmek ve alternatif güzergahları güçlendirmek ortak önceliklerimiz arasındadır. Böylece Özbek ürünlerinin Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve limanlarımız vasıtasıyla dünya pazarlarına ulaşmasını daha da kolaylaştırabiliriz."

"Elektronik geçiş belgesi uygulamasını ilk kez Özbekistan ile hayata geçirdik"

Bakan Uraloğlu, şubatta İstanbul'da Özbekistan Ulaştırma Bakanı Ilkhom Makhkamov ile yaptıkları görüşmelerde farklı güzergahları ele aldıklarını ifade ederek, kara yolu ve demir yolu taşımalarını tüm alternatifleri kullanarak artırmak istediklerini, güzergahları çeşitlendirmenin ihracatçıların yeni pazarlara erişimini kolaylaştırırken tedarik zincirlerinin dayanıklılığını da artıracağını söyledi.

Ankara'da ocak ayında uluslararası ulaştırma koridorlarının geliştirilmesine yönelik bir mutabakat zaptı imzaladıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Bu alandaki işbirliğimizi önümüzdeki dönemde daha somut çalışmalarla ilerleteceğiz. Kara yolu taşımacılığında da önemli adımlar attık. Geçiş belgelerinin tüm türlerini ücretsiz hale getirdik. Türkiye olarak elektronik geçiş belgesi uygulamasını uluslararası kara yolu taşımacılığında ilk kez Özbekistan ile hayata geçirdik. Bu öncü uygulamayı daha da geliştirerek taşımacılarımızın işlerini kolaylaştırmayı, ticaretimizin önündeki bürokratik engelleri azaltmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Sivil havacılıkta karşılıklı uçuş imkanlarının geliştirilmesini de önemsediklerini dile getiren Uraloğlu, şehirler arasındaki doğrudan bağlantıların artmasının turizmin yanı sıra yatırımcıların ve iş insanlarının hareketliliğine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu, Çin-Kırgızistan-Özbekistan Demir Yolu Hattı'nın tamamlandığında mevcut taşımacılığa önemli bir ivme sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Bizlere düşen görev, iş dünyamızın önünü açmak ve sizlerin ortaya koyacağı girişimleri desteklemektir. Bakanlık olarak, Türk ve Özbek firmalarının geliştireceği ortak projelere destek vermeye hazırız. Gelin, ülkelerimizin sahip olduğu imkanları ortak yatırımlarla büyütelim, birlikte kuracağımız yollarla, demir yollarıyla ve lojistik bağlantılarla halklarımızı ve ekonomilerimizi birbirine daha da yakınlaştıralım."