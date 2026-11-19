Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi'nde, dünya barışının korunması ve büyük güç ilişkilerinde stratejik istikrarın sağlanması konusunda görüşlerini dile getirdi.

Büyük güçlerin karşılıklı saygı ve kazan kazan işbirliğiyle barış içinde bir arada yaşaması gerektiğini vurgulayan Şi, "Çin, ABD ve Rusya dost ve ortak olmalı, kendi aralarında çatışma ve cepheleşmeden kaçınmalı, barış içinde bir arada yaşamaya bağlı kalarak Tukidides tuzağına düşmemek için çaba göstermeli." ifadesini kullandı.

Şi'nin, iki ülke ilişkilerini tartışırken, bir kez daha ABD'li tarihçi Graham Allison'ın, Antik Yunan tarihçisi Tukidides'in Sparta ve Atina kent devletleri arasındaki "hakim güç-yükselen güç" mücadelesine ilişkin tarihsel anlatısından hareketle bu mücadelenin kaçınılmaz bir çatışmaya dönüşüp dönüşmeyeceğini tartışırken kullandığı "Tukidides Tuzağı" kavramına gönderme yapması dikkati çekti.

Çin, ABD ve Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'nın galipleri olarak savaş sonrası uluslararası düzeni kararlılıkla savunması gerektiğini vurgulayan Şi, "Tarih bize gösteriyor ki; büyük güçler uyum içinde olursa dünyada barış hakim olur, büyük güçler çatışırsa dünya kaosa sürüklenir." ifadelerini kullandı.

"Nükleer silahların yok edilmesi" çağrısı

Şi, nükleer silahların insanlığın başında sallanan "Demokles'in kılıcı" olduğuna işaret ederek, bunların yasaklanması, aşamalı olarak yok edilmesi ve dünyanın nükleer silahlardan arındırılması gerektiğini belirtti.

Ekonomik ayrışmanın, sanayi ve tedarik zincirlerini kesmenin doğru yol olmadığını vurgulayan Şi, kazan kazan işbirliğinin öneminin altını çizdi.

Şi, üç ülkenin üst düzey temasları sürdürmesi, diyalog kanallarını her seviyede açık tutması, yanlış hükümleri azaltacak, farklılıkları yönetilebilir kılacak ve sürtüşmelerin tırmanmasını engelleyecek kriz iletişimi ve önleme mekanizmalarını oluşturması gerektiğini kaydetti.