Bakan Murat Kurum, Türkiye'nin ev sahipliğindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında COP31 Alanı'ndaki Mevlana Basın Toplantısı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, dün bakanlar, müzakere gruplarının başkanları ve gözlemci temsilcilerle çok kapsamlı bir divan toplantısı yaptıklarını anımsattı.

Toplantıda ülkelerin hangi adımları atması gerektiğini, acil ihtiyaçları, en açık, en şeffaf, en samimi şekilde konuştuklarını dile getiren Kurum, günlerdir süren müzakereler, çalışmalar, yoğun gayretler, teknik heyetlerin özverili çalışmalarının artık bir ana metinde buluştuğunu söyledi.

Bu metnin adının da "Örtü Karar Taslağı" olduğunu bildiren Kurum, "COP31'in hangi sonuçlara ulaştığını ve uygulamaya dair yol haritasını gösterir. Elbette taslak henüz son şeklini almadı ama biz yine de bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduk." diye konuştu.

Kurum, dünyanın Antalya'dan uygulanabilir bir yol beklediğini ve COP31'i başarıya ulaştırma sorumluluğunun herkes tarafından paylaşıldığını ifade etti.

Örtü Karar Taslağı'nın temelinde Paris Anlaşması'na ve çok taraflı işbirliğine güçlü bağlılık bulunduğunu aktaran Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlk sözümüz Paris Anlaşması'na ve 1,5 derece hedefine bağlılığımızdır. Bugüne kadar 167 tarafın yeni ulusal katkı beyanı sunması önemli bir ilerlemedir. Şimdi bu iradeyi daha hızlı ve daha güçlü adımlarla hep birlikte büyütmeliyiz. Çünkü 1,5 derece toprağın ürün vermesi, kıyı şehirlerinin ayakta kalması, su kaynaklarının korunması ve çocuklarımızın daha güvenli bir dünyada büyümesi demektir. Sıcaklıktaki her küçük artış insanların omuzlarındaki yükü daha da büyütüyor. Bu nedenle 1,5 derece hedefini korumak aynı zamanda hayatı korumaktır. Emisyon azaltımını hızlandıracak, sıcaklık aşımının büyüklüğünü ve süresini sınırlayacak, toplumlarımızın dayanıklılığını hep birlikte arttıracağız. İnsanlığın elinde bunun için gereken bilgi, teknoloji, birikim, üretim gücü ve finansal kapasite var. Şimdi bütün bu imkanları ortak iradeyle harekete geçirme zamanıdır."

"Finansmana erişim kolaylaştırılmalıdır"

COP31 Başkanı Kurum, Örtü Karar Taslağı'nın ikinci güçlü yönünün enerjinin geleceğini şekillendirecek elektrifikasyon hamlesi olduğunu vurguladı.

Küresel nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmayı öngören "35'e 35" çağrısını ortaya koyduklarını aktaran Kurum, "Bu hedefi yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği, modern elektrik şebekeleri ve depolama sistemleriyle birlikte ele alıyoruz. 35'e 35 şehirlerimizde daha temiz hava, insanlarımız için daha güvenli enerji, sanayimiz için daha rekabetçi üretim ve gençlerimiz, çocuklarımız için yeni çalışma alanları anlamına geliyor." diye konuştu.

Her ülkenin kendi kaynaklarını ve kalkınma yolunu belirleme hakkına saygı duyan küresel bir dönüşüm önerdiklerini belirten Kurum, Avrupa Komisyonu'nun 2035'e 35 hedefine verdiği desteğin, Türkiye'nin öncülüğünde yükselen bu çağrının uluslararası alanda net şekilde karşılık bulduğunu gösterdiğini söyledi.

Şimdi bu desteği teknoloji ortaklarına, yatırımlara ve çalışan sistemlere dönüştürmek gerektiğine dikkati çeken Kurum, diğer bir önemli başlığın karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojileri olduğunu anlattı.

İklim finansmanının dayanışmanın rakamlara ve yatırımlara dönüşmüş hali olduğunun altını çizen Kurum, şöyle devam etti:

"Finansman, kuraklık, yaşayan bir bölgeye ulaşacak su, sele hazırlanan bir şehrin altyapısı, ürününü korumaya çalışan insanların desteği ve en çok da afet anında ayakta kalacak bir hastanenin güvenliğidir. Bu nedenle uyum finansmanının 2035 yılına kadar en az 3 katına çıkarılması yönündeki küresel çağrının hayata geçirilmesini güçlü biçimde destekliyoruz. Kaynakların artırılması kadar ihtiyaç duyulan kaynağın zamanında ulaşması da bir o kadar önemlidir. Finansmana erişim kolaylaştırılmalıdır. Onay ve ödeme süreçleri hızlanmalıdır. Hibe ve uygun koşullu kaynaklar daha da artırılmalıdır. En az gelişmiş ülkelerin, küçük ada devletlerinin ve iklim etkileri ağır biçimde yaşayan toplumların çağrısı bu alanda karşılık bulmalıdır. Bu anlayışla Antalya'dan Addis Ababa'ya uyum ve dayanıklılık finansman yol haritası önerisini ortaya koyuyoruz. Bu yol haritası Antalya'da verilen sözleri Addis Ababa'daki, Pasifik'teki, Afrika'daki ve dünyanın bütün kırılgan bölgelerindeki gerçek ihtiyaçlarla buluşturmayı amaçlıyor. Finansman vaatlerinden yatırımlara, rakamlardan insanlara, sözlerden eserlere uzanan bir yol açıyoruz. Bu yolun teknolojiyle de desteklenmesi gerekiyor. Bilgi paylaşılmalıdır. Teknoloji erişilebilir hale gelmeli ve gelişmekte olan ülkelerin kurumsal kapasitesi güçlenmelidir. İklim dönüşümünün sunduğu imkanlar bütün ülkelere ve toplumlara ulaşmalıdır."

"Çözüm çıkmadan masadan kalkmayacağız"

COP31 Başkanı Murat Kurum, Örtü Karar Taslağı'nda erken uyarı sistemlerine de özel bir yer ayırdıklarını belirtti. 2027'ye kadar dünyadaki herkesin erken uyarı sistemleriyle korunması hedefini desteklediklerini dile getiren Kurum, riskleri önceden gören ve afetlere hazırlanan, zamanında harekete geçen toplumların daha güçlü olduğunu ifade etti.

Metan emisyonlarının azaltılmasının, Sıfır Atık Projesi ve döngüsel ekonominin de taslakta yer alan hedefler arasında olduğunu aktaran Kurum, şehirlere yük olan bir atığın, doğru sistem kurulduğunda yarının enerjisine, üretimine ve geçim kaynağına dönüşebileceğini söyledi.

Kaynakların verimli kullanılmasıyla şehirlerin temizlenebileceğine, metan salınımının azaltılabileceğine ve ekonomiye yeni değerler kazandırılabileceğine işaret eden Kurum, "Örtü Karar Taslağı'mızdaki bu yaklaşımı somutlaştıran bir başkanlık adımını da atmış bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu, Avrupa Biyogaz Birliği ve İspanya Gaz Birliğinin desteğiyle biyogaz ve biyometan üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik deklarasyonumuzu duyurduk. Türkiye'nin 2040 yılına kadar 1,5 milyar metreküp biyometan hedefini ortaya koymuş olduk. Atığı enerjiyi, yerli üretime ve ekonomik değere dönüştürecek yeni bir işbirliği alanı açıyoruz." dedi.

Dağları, buzulları, okyanusları ve kırılgan ekosistemleri de ortak geleceğin ayrılmaz bir parçası olarak gördüklerini dile getiren Kurum, bu nedenle dağlık bölgelerde yaşayan toplumları, buzullara bağlı kaynaklarını, kıyıları ve okyanus ekosistemlerini koruyacak bilimsel işbirliğini güçlendireceklerini söyledi.

İklim gözlemlerini, uyum çalışmalarını ve yerel tecrübeyi aynı zeminde buluşturacaklarını anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Tarafların kaygılarını dinliyor, siyasi iradeye ihtiyaç duyulan tüm alanlarda çözüm seçeneklerini masaya getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Sorunun değil çözümün peşinde olacağız. Tarafları ortak bir sonuç etrafında buluşturacağız. Çözüm çıkmadan masadan kalkmayacağız. Bu çok net. COP31 tamamlandığında geriye finansmana ulaşan ülkeler, erken uyarı sistemiyle korunan insanlar, dönüşen sanayi tesisleri, güçlenen enerji altyapıları ve hayata geçirilen projeler kalmalıdır, kalacaktır.

Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ev sahibi olmanın ötesinde çözümü mümkün kılan ülke sorumluluğuyla hareket etmeye devam edecektir. Başkanlığımız bütün gücünü ve tecrübesini bu sonuca ulaştırmak için kullanacaktır. Dünya yeni bir erteleme cümlesini kaldıramaz. Şimdi harekete geçme, işe koyulma ve alın teri dökme zamanıdır. Antalya'da 'Let's COP' çağrısıyla bir araya geldik. Buradan dünyanın dört bir yanına 'Best COP' diyerek, 'En iyi COP'u birlikte başardık' diyerek dağılalım istiyoruz. Türkiye ve COP31 başkanlığı olarak insanların selameti için, çocuklarımızın geleceği için, daha adil bir dünya için mücadele etmeye devam edeceğiz."

"Herkesin uzlaşı üzerine vardığı bir metni Genel Kurulda Antalya Mutabakatı olarak tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz"

COP31 Başkanı Kurum, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Paris Anlaşması'ndaki taahhütlerin uygulanmasını güçlendirmek için anlaşmaya ek bir düzenleme yapılabilir mi?" sorusuna ilişkin Kurum, Paris Anlaşması'nda ortaya konulan 1,5 derece hedefini pusula olarak göreceklerini, hedefi, uygulamaları o 1,5 dereceyi yakalamak üzere hayata geçireceklerini belirtti.

COP31'deki kararların, eylemci hedeflerin hepsinin bunun üzerine olduğunu anlatan Kurum, "Diyalog devam edecek, uzlaşıyla ortak zemin bulacağız ve aksiyonla da netice alacağız, sonuç alacağız. Sonuna kadar öyle gideceğiz. Bu hedefleri, Antalya Mutabakatı'nı, buradaki örtü kararı hayata geçirdiğimizde şu an yaşadığımız emisyonların yaklaşık yüzde 30 azaldığını görüyoruz. İstediğimiz bu." diye konuştu.

Dün gerçekleştirilen Divan Toplantısı'na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kurum, toplantının yaklaşık 5 saat sürdüğünü, tüm ülkelerin beklentilerini, önceliklerini ve endişelerini dinlediklerini söyledi.

Toplantıda örtü kararın şekillendirilmesinde yardımcı olabilecek fikirlerden yararlandıklarını anlatan Murat Kurum, "Umuyoruz ki her ülkenin kendisini görebileceği, kendi beklentisini karşılayabileceği bir karar metni olmuştur." ifadesini kullandı. COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen'ın da ifade ettiği gibi bunun son metin olmadığını belirten Kurum, "Biz gelen görüşleri alacağız, gelen görüşleri dinleyeceğiz. Bütün bu turlarda bu toplantı sonrası görüşmeye devam edeceğiz ve nihayetinde hepimizin uzlaşı üzerine vardığı bir metni, yarın Genel Kurulda Antalya Mutabakatı olarak tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz." dedi.

ABD ve Çin'in iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne ilişkin soruyu da yanıtlayan Kurum, Çin Devlet Başkan Yardımcısı ve çok sayıda bakanın COP31'e katıldığını, Çin müzakere heyetinin de zirvenin açılışından itibaren yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirtti.

ABD Ticaret Odasının da zirvede iş dünyasıyla birlikte çalışmalar gerçekleştirdiğini aktaran Kurum, yüksek emisyon üreten şirketlerin iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sunma iradesi ortaya koyduğunu ifade etti.

İklim değişikliğiyle mücadelede tüm kesimlerin katkısının önemli olduğunu vurgulayan Kurum, "Burada karar almamız için birilerine ihtiyaç yok. Dünya değişiyor, dünya maalesef kötü bir yere gidiyor. Yaşadığımız seller, Nepal'deki, Pakistan'daki, Meksika'daki, Amerika'daki krizler bunu bize net bir şekilde söylüyor. Dolayısıyla birilerinin bize bir şey dayatmasına gerek yok." şeklinde konuştu.

"Çin büyük bir dönüşüm içerisinde fırsat gördü ve liderlik ediyor"

COP31 Başkanı Kurum, "Örtü kararda fosil yakıtın yer alıp almayacağı" yönündeki soru üzerine de COP31 Başkanlığının 35'e 35 elektrifikasyon hedefine dikkati çekti.

Fosil yakıtlardan uzaklaşma hedefinin Dubai'de ortaya konulduğunu anımsatan Kurum, "Elektrifikasyonun 2035'e 35'e ulaşabilmesi fosil yakıtlardan uzaklaştırmayı gerektirir. Dolayısıyla biz bir konu üzerine kitlelerin çözümsüzlüğünü aramak yerine burada somut işlerle, gerçekçi işlerle ilerleme sağlamamız lazım. Bu noktada biz bunu yakalayabiliyor muyuz oraya bakalım. Bunu yakalamalıyız. Bunun gayretini koyalım. Her ülkenin önceliğine, her ülkenin beklentisine, her ülkenin kalkınma şartlarına da saygı göstererek bunu yapacağız. Bunun yolu var, bilim bunu söylüyor. Biz de bilime inanıyorsak bunu yapabiliriz diye değerlendiriyoruz." dedi.

Fosil yakıt konusunda COP31 Başkanlığının elektrifikasyon hedefinin Örtü Karar Taslağı'nda yer aldığını vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Attığımız kararlı adımları görülmesi gerektiğini, buraya destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Neticede aynı kararları tartışarak bir yere gelemediğimiz bugün gün gibi ortada. Aynı şeyleri çıkmaz bir sokağa girdiğimizde ilerleme kaydedemediğimiz de ortada. O yüzden burada yapmamız gereken elle tutulur somut sonuçlar üretmek. Buraya odaklanmak lazım. Herkes kendi penceresinden bakarsa, herkes kendi menfaati doğrultusunda hareket ederse burada bir çözümsüzlüğe doğru gideriz. Aslolan 2050'ye net sıfıra ulaşabiliyor muyuz? 1,5 derece hedefine sadık kalabiliyor muyuz? Buraya odaklanmamız lazım. Zaman içerisinde teknoloji değişimiyle 3 yıl önce bir megavat güneş panelinin yatırım maliyeti milyon dolardı. Şu an 300-400 bin dolara geldi. Yenilenebilir enerjideki maliyet fosil yakıtın neredeyse yarısı. Çin'i kim zorluyor bu dönüşüme? Kimse zorlamıyor. Çin büyük bir dönüşüm içerisinde fırsat gördü ve liderlik ediyor bu pozisyona. Her ülkenin bu şartlarda büyümesi lazım. Bunu zaten fırsat görmüyorsa o ülkeye bir şey anlatmamıza gerek yok."

"196 ülke anlaşmak zorunda"

COP31 Başkanı Kurum, yeşil finansmana ilişkin iş dünyasından gelen değerlendirmelerle ilgili finans kuruluşlarının burada görüşmeler yaptığını, anlaşmalar imzalandığını, ülkelerin bu çerçevede iklim projelerini tüm dünyayla paylaştıklarını söyledi.

Sürdürülebilir finansın önemli olduğuna işaret eden Kurum, COP31'de çok önemli mutabakatlar, anlaşmalar yapıldığını belirtti.

Panama Çevre Bakanı'nın, iklim hedefleri daha iddialı hale getirilmediği takdirde COP31 karar metnini kabul etmeyeceğini belirten açık mektubuna ilişkin bir soruya Kurum, "Burada herkesle uzlaşacağız, herkesin fikrini saygı çerçevesinde dinleyeceğiz ama bir irade de koymak zorundayız. Panama Bakanımızın Divan toplantısında en güçlü şekilde 1,5 derece hedefine yakalanması noktasındaki söylemini hepimiz duyduk. Orada hep birlikte uygulamanın hızlandırılması beklentisini de duyduk. Bunu da hakkaniyetli bir şekilde yapmak zorundayız. Sonuçta 196 ülke anlaşmak zorunda." yanıtını verdi.

Kurum, gelişmekte olan ülkeler ile ada devletlerinin uyum finansmanının artırılmasına yönelik taleplerini dikkate aldıklarını, gelişmiş ülkelerin taahhüt ettikleri finansmanı hızla sağlaması ve uyum finansmanını artırması gerektiğini karar metnine yansıttıklarını belirtti.

Uyum finansmanının üç katına çıkarılmasına ilişkin takvimin ülkeler arasındaki görüşmeler sonucunda netleşeceğini ifade eden Kurum, mevcut finansman taahhütlerinin dahi henüz yerine getirilmediğine dikkati çekti.

Yalnızca finans eksikliği değil, uygulanabilir proje eksikliği de bulunduğunu vurgulayan Kurum, İklim Uygulama Köprüsü ve SURFF mekanizmalarıyla gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşümünü ve yerel yönetimlerin iklim değişikliğine uyum çalışmalarını destekleyeceklerini kaydetti.