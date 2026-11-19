Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sevim Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan kaza haberini alan Aydın ailesinin yakınları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye geldi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Değerli kardeşim, yol ve dava arkadaşımız Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın kıymetli eşi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Kemalettin Aydın olmak üzere ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten taziye mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Çok üzgünüz. Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Prof. Dr. Sevim Aydın'a Allah'tan rahmet, Kemalettin hocamıza, ailesine, yakınlarına ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."