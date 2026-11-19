Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği midibüs, önündeki otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç ise önündeki otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik yoğunluğu oluştu

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandıkları belirlenen 18 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu oluştu.

Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yolda temizlik çalışması gerçekleştirdi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı ydöndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.