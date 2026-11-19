Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız, yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihi bir gün. Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız, yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Bugün bir büyük hayalin gerçeğe dönüştüğü tarihî bir gün… Bayraktar Kızılelma insansız savaş uçağımız; yıllar süren çalışmaların, büyük emeklerin sonunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterine alındı. Bayraktar Kızılelma ile şanlı ordumuzun zaferden zafere koşacağına inanıyor, bu gurur veren gelişmenin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. ???????? — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 19, 2026

Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA envantere girdi

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin tamamen öz kaynaklarıyla yürüttüğü çalışmalar sonucunda milli ve özgün olarak geliştirdiği KIZILELMA, tarihi bir eşiği daha geride bıraktı.

Proje kapsamında yapılan test ve eğitim faaliyetlerinde bugüne kadar toplam 600 sorti gerçekleştirildi. Kabul testlerini başarıyla tamamlayan ilk 3 KIZILELMA, güvenlik güçlerine teslim edildi. Bu teslimatla birlikte Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine katan ilk ülke ünvanını kazandı. Baykar’ın insansız hava aracı teknolojilerindeki yolculuğuna ilk adım attığı günden itibaren kurduğu en büyük hayal olan KIZILELMA insansız savaş uçağı, teslimatla birlikte aktif olarak göreve başladı.

Cumhuriyet’in 100. yılından önce uçtu

Kavramsal tasarım görselleri 20 Temmuz 2021’de kamuoyuyla paylaşılan KIZILELMA, 12 Mart 2022’de üretim hattına girdi. Baykar’ın 2023 yılı için açıkladığı hedefin de önüne geçerek 14 Aralık 2022’de ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Böylece Cumhuriyet'in 100. yılına giden süreçte önemli bir kilometre taşı geride bırakıldı.

KIZILELMA, 24 Nisan 2023’te AKINCI TİHA ile dünyada ilk kez iki insansız hava aracı yakın kol uçuşunu gerçekleştirdi. 27 Nisan-1 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul’da ise halka açık olarak insanlı savaş uçakları SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları ile önemli kol uçuşlarına imza attı.

Hava-hava muharebesinde dünya tarihine geçti

KIZILELMA, 8 Ekim 2025’te TOLUN ve TEBER-82 mühimmatıyla ilk atış testlerini tamamladı. 17 Kasım 2025’te TOYGUN Elektro-Optik Hedefleme Sistemi’nin entegre edilmesiyle kritik bir eşik daha aşıldı.

29 Kasım 2025'te Sinop açıklarında gerçekleştirilen tarihi testte KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği jet motorlu hedef uçağını TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN görüş ötesi hava-hava füzesiyle tam isabetle vurdu. Bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran dünyadaki ilk insansız savaş uçağı olarak tarihe geçti.

Platform, 27 Aralık 2025’te ise yine bir ilke imza attı. İki KIZILELMA’nın akıllı filo otonomisiyle gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu, platformun sürü otonomisi kabiliyetini ortaya koydu.