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TRT Haber
HABER GİRİŞ
19.11.2026 10:52
, 19.11.2026 10:53
Öğrenim kredisi ve burs ödemeleri başladı
2026-2027 eğitim öğretim döneminde ilk kez burs/öğrenim kredisi başvurusu yapan öğrenciler için ödemeler başladı.
Ayrıntılar geliyor...
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