New York Times (NYT) gazetesinin konuya yakın ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'yi İsrail güçleriyle İran'a yönelik 4 ila 7 günlük hava saldırısına katılmaya ikna etmek için yoğun çaba gösteriyor.

Kaynaklar, Trump'ın İsrail'in, İran'ın füze ve insansız hava aracı (İHA) envanterini yeniden oluşturduğuna, kimyasal ve biyolojik silah programlarını da ilerlettiğine ilişkin uyarılarını dikkate aldığı ve bu kapsamda İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı planını değerlendirdiğini iddia etti.

ABD'li kaynaklardan biri Trump'ın ABD'nin fiilen savaşı kaybettiği yönündeki eleştirilere karşı hassas olduğunu vurgularken ABD'li diğer kaynak ise İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması için tüm seçeneklerin başkanın masasında olduğunu belirtti.

Bölgedeki askeri hazırlık

ABD'li kaynaklar, ABD ordusunun son haftalarda bölgede donanma gemileri, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarından oluşan geniş bir güç oluşturduğunu, Trump onay verirse İran'ın İHA ve füze envanterine, enerji tesislerine, Devrim Muhafızları komuta noktalarına ve karargahlarına yönelik kısa süreli ve yoğun bir saldırı kampanyası yürütülebileceğini öne sürdü.

Ayrıca, ABD'li kaynaklar, İsrail'e yakın zamanda ek bir Patriot hava savunma bataryası teslim edildiğini belirtti.

Öte yandan, kaynaklar, İsrail'in planlarının İran'ın nükleer tesislerine yönelik yeni saldırıların yanı sıra sanayi ile sivillerin elektriğini kesebilecek geniş çaplı enerji altyapısı saldırılarını da kapsadığını ancak Trump'ın henüz buna onay vermediğini aktardı.

Kimyasal ve biyolojik silah iddiaları

NYT'nin haberine göre, ABD'yi İran'a yönelik yeni saldırılara ortak etmeye çalışan İsrailli yetkililer, İran'ın önemli düzeyde kimyasal ve biyolojik silah kapasitesini sürdürdüğünü, bunun bölge için tehdit oluşturduğunu ve ABD ile Avrupa’ya yönelik terör saldırılarında kullanılabileceğini öne sürüyor.

İsrail'in ABD'yi İran'a saldırmak için ikna görüşmelerine dair bilgi sahibi olan kaynaklar, ABD'li istihbarat yetkililerinin de İran’ın kimyasal ve biyolojik silah kapasitesini artırma çabalarına dair kanıtlar gördüğünü öne sürdü.

Kaynaklar, hakim görüşün İran'ın bunu İsrail'e ve diğer hasımlarına karşı önleyici amaçla kullanmak için değil, ABD ile İsrail'i nükleer silah kullanmaktan ya da İran'ın altyapısına veya sivillerine ağır zarar verecek büyük çaplı saldırılar düzenlemekten caydırmak için yaptığı yönünde olduğunu iddia etti.

Haberde İsrail'in, İranlıların üst düzey ABD'li yetkililere karşı kimyasal madde kullanmayı planladığı iddiasını içeren istihbaratı ABD ile paylaştığı belirtilirken kaynaklar, söz konusu tehdidin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in son haftalarda evinden başka bir yere taşınması kararıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.