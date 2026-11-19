İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste'nin liderlerinden Ahmed Tıybi, Meclis Genel Kurulunda oturumu yönetirken aşırı sağcı milletvekillerinin sözlü sataşmalarına maruz kaldı.

Sataşmalar üzerine müdahale eden Tıybi, Likud Partisinden Almog Cohen, Ofir Katz ve Erez Tadmor ile Yahudi Gücü Partisinden Hanamel Dorfman'ı oturumdan dışarı çıkarttı.

"Yeni kurallara alışın"

Oturumu yöneten Tıybi, kürsüdeki konuşmasında kendisine "Sen Meclis Başkanı değilsin, terör başkanısın." diyen Yahudi Gücü Milletvekili Dorfman'ın kürsüden indirilerek Genel Kurul dışına çıkarılmasını sağladı.

Meclis Başkanı'na "terör destekçisi" demenin yasalara aykırı olduğunu belirten Tıybi, Ben-Gvir'i işaret ederek, "Terörden hüküm giymiş tek bir milletvekili var, o da senin partinin başkanı." diye konuştu.

Tıybi, aşırı sağcı vekillere seslenerek "Ben oturum yönetirken kimse bir milletvekiline terör destekçisi diyemez. Yeni kurallara alışın." ifadelerini kullandı.

Likud'un 3 vekili dışarı çıkarıldı

Netanyahu liderliğindeki Likud Partisinden milletvekilleri Katz, Cohen ve Tadmor da Genel Kurul salonundan çıkarılan isimler oldu.

Katz'ı, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden milletvekillerine "terör destekçisi" dediği için kürsüden indirtip dışarı çıkarttıran Tıybi, Cohen ve Tadmor'u da sözlü sataşmada bulunup "hain" ve "terör destekçisi" ifadelerini kullandıkları gerekçesiyle salondan çıkardı.