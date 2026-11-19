ABD Deniz Enstitüsüne (USNI) konuşan ismi açıklanmayan ABD Pasifik Filosu sözcüsü, USS George Washington uçak gemisinin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sözcü, Orta Doğu'da yaklaşık 3 aydır görev yapan uçak gemisinin bölgeden ayrılarak ABD 7. Filosunun sorumluluk alanına katıldığını ileri sürdü.
Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin ABD'li bir askeri yetkiliye dayandırdığı haberinde, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin birkaç gün içinde Orta Doğu'ya ulaşarak görevine başlayacağı iddia edilmişti.