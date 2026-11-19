Gram altın, dünü önceki kapanışa göre yüzde 3,13 düşüşle 6 bin 40 liradan tamamladı. Güne alıcılı başlayan gram altın, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6 bin 62 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 115 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 295 liradan satılıyor.

Altının onsu ise yüzde 0,3 artışla 3 bin 735 dolarda seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) toplantı tutanaklarından gelen şahin mesajlar sonrasında doların değer kazanması ve yüksek faiz beklentileri nedeniyle altının ons fiyatı dün yüzde 3,2 gerileyerek 3.714 dolara indi.

Fed toplantı tutanaklarında enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürmek için ilave faiz artışlarının gerekebileceği belirtildi. Bazı üyeler, gerekirse 25 baz puanın üzerinde artış yapılabileceğini ifade etti.

Söz konusu gelişmelerle altının onsunda dün görülen düşüşler bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde yaptığı açıklamalar sonrasında yerini yükselişlere bıraktı. Trump'ın ABD ve Çin'in Hürmüz Boğazı'ndan enerji akışının sorunsuz olmasını sağlaması gerektiğine yönelik açıklamaları enflasyonist endişelerin azalabileceğine yönelik iyimserliği öne çıkarırken, bu durum yeni günde yatırımcıların altına yönelmesini sağladı.

Merkez bankalarının altın alımlarının devam edeceğine yönelik öngörüler de altın fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Analistler, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde eylül ayı cari işlemler dengesi, ABD'de ise kasım ayı Philadelphia Fed imalat endeksi, haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirtti.