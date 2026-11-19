Uşakov, Çin'in Şıncın kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin ile Trump arasındaki görüşmeyi değerlendirdi.

Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında gerçekleşen görüşmenin 30-40 dakika sürdüğünü ve "iyi" geçtiğini belirten Uşakov, şunları kaydetti:

"Liderler, üçlü görüşmenin hazırlığını ve ikili ilişkileri ilgilendiren bazı konuları ele aldı. Elbette, Ukrayna krizinin çözüm süreci de istişare edildi. Bu, görüşmenin ana konusuydu. Bu görüşme, üçlü zirve öncesinde hazırlık niteliği taşıyordu. Bu nedenle çok önemli açıklama yapılmadı."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, bugün bir araya gelecek.