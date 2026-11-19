Trump, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için bulunduğu Çin'de Fox News'e açıklamalar yaptı.

Muhabirin, "İran'daki savaşı sona erdirmek için Çin veya Rusya'dan yardım talep etmeyi planlıyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Trump, "Biliyorsun, bizim yardıma ihtiyacımız yok." yanıtını verdi.

İran'ın donanmasını yok ettiklerini ve hava kuvvetlerini alt ettiklerini savunan Trump, "İranlılar anlaşma yapmak istiyor. Bu yüzden yardıma ihtiyacım yok. Kimseden yardım istemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

İran ile imzalanan mutabakat zaptını "zaman kaybı" olarak nitelendirdi

İran'ın nükleer tesislerini vurduklarını ve bu nedenle de İran'ın biyolojik silahlara yöneldiğini öne süren Trump, İran'ın Washington'ı vurmak için "kirli bomba" kullanacağı iddialarına ilişkin, "Washington halkının endişelenmesine gerek yok. Bu olursa, onları (İran) yok ederiz. Bu benim size sözüm olsun." diye konuştu.

Trump, İran ile imzalanan mutabakat zaptını "zaman kaybı" olarak nitelendirerek, "Bazı şeyleri erteledim. Bu mutabakat bir hata değildi. Bu süreçte İran'ı daha iyi tanıdık. Onların güvenilir olmadıklarını anladık." ifadelerini kullandı.

Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran görüşmelerinden el çektirildiği iddialarının sorulması üzerine, "Hayır, o iyi bir iş çıkarıyor. Hayır." yanıtını verdi.

İran ile müzakerelerin hala sürdüğünü belirten Trump, "Onlar anlaşma yapmak istiyor ancak ben kalıcı anlaşma istiyorum." dedi.

Trump, 2020'deki başkanlık seçimlerini kaybetmeseydi Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hiç çıkmayacağını savunarak, yakında bu savaşın öyle ya da böyle biteceğini kaydetti.

"Çin ile muhteşem bir ilişkim var"

Trump, Çin ile ilişkileri konusunda ise "Çin ile muhteşem bir ilişkim var. Bu bir dostluk ve saygı ilişkisi." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kendisini havalimanında bizzat karşıladığını ve böyle bir şeyin "ülke tarihinde daha önce görülmüş bir şey olmadığını" söyleyen Trump, "Bu, Çin için büyük bir kazanım, bu bizim için de büyük bir kazanım." diye konuştu.

Şu anda ABD'nin 4 bin, Rusya'nın 3 bin 800, Çin'in ise 400 ila 500 nükleer silahı bulunduğunu ancak Çin'in 10 yıl gibi bir sürede bu açığı kapatabileceğini dile getiren Trump, "Bunun olmamasını tercih ederim." dedi.

Çin'in İran'a istihbarat verdiği gerekçesiyle eleştirildiğine işaret eden Trump, "Biz de istihbarat veriyoruz. Ukrayna'ya bakın, biz de istihbarat veriyoruz. 'Ah, bizi gözetliyorlar' diyorlar. Biz de onları gözetliyoruz. Bence biz onlardan daha iyi gözetliyoruz. Size bunu söyleyemem. Ne yaptığımızı size söyleyemem ama şöyle diyelim, 'Her şeyi biliyorum.'" ifadelerini kullandı.

Şi ile görüşmesinde Nvidia olayı gündeme gelmiş

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile dün akşam yemeğinde bir araya geldiğini ve burada Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang meselesinin de gündemde olduğunu belirterek, "Huang'ın başına gelenler bir trajedi. Çok zeki bir adam." dedi.

ABD'de birçok "dahi" yetiştiğini ifade eden Trump, "Elon'a (Musk) ilk başkanlığım döneminde çok yardım ettim. Onu birçok kişi tanımıyordu. Belki bugün bir Elon'ımız olmazdı. Dahilerimize sahip çıkmalıyız." diye konuştu.

Huang'ın Çin casusu olduğu iddia edilen kadınla ilişkisinin ABD için ulusal güvenlik tehdidi olup olmayacağının sorulması üzerine Trump, "Çok tatlı bir kadındı. Bu kadın Çin'den geliyordu ve onun casus olduğunu düşünüyorlar. Onun casus olduğunu duymadım. Çip satın alan bir iş kadınıydı." ifadelerini kullandı.

ABD'deki olayların birbiriyle bağlantısı olmadığını söyledi

ABD'de havacılık sektöründeki aksamalar, bankalar ve büyük teknoloji şirketlerinin yaşadığı kesintilerin sorulduğu Trump, bunların hepsinin bireysel olaylar olduğunu söyledi.

ABD halkının endişelenmesi gerekip gerekmediğinin sorulması üzerine ise Trump, "Onlara rahat olmalarını söyleyin. Her şey yolunda. Bunların hepsi bireysel olaylar." dedi.