Bilim insanları, dişlerin arasındaki kalıntılardan metabolizmayı takip eden "akıllı diş ipi" geliştirdi

Diş ve diş eti sağlığı, vücut ve beyin sağlığıyla yakından bağlantılı bulunuyor.

Son yıllarda artan bilimsel kanıtlar, ağız sağlığının bozulmasının demans, diyabet, felç, kalp hastalığı, kanser ve hatta ölüm gibi bir dizi endişe verici sağlık sorunuyla ilişkili olduğunu ortaya koyuyor.

Dişlerin arasındaki kalıntıları toplayan yeni bir diş ipi cihazı, ev konforunda hem ağız sağlığını hem de vücut metabolizmasını aynı anda izlemenin yüksek teknolojili bir yolu olabilir.

Science Advances dergisinde yayımlanan ve küçük gruplar üzerinde gerçekleştirilen son denemede, cihazın glikoz ve ürik asit ölçümlerinin kan testi sonuçlarıyla büyük ölçüde örtüştüğü görüldü.

Cihaz ayrıca, diş hekimlerinin diş eti hastalıklarını teşhis ederken sıklıkla kullandığı bir gösterge olan diş eti ceplerinin boyutunu güvenilir şekilde tahmin etmek için asitlik ve hidrojen peroksit ölçümlerinden de yararlanabiliyor.

Hong Kong Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (HKUST) biyoteknoloji uzmanı Hnin Yin Yin Nyein liderliğindeki bir ekip tarafından geliştirilen cihazın, alanda onlarca yıldır ulaşılamayan yeteneklere sahip olduğu belirtiliyor.

Standart bir kürdanlı diş ipi şeklinde tasarlanan özgün cihaz, sıvıyı toplayarak biyosensörlerle donatılmış özel bir mikroakışkan hazneye yönlendiren karmaşık bir makara sistemine sahip.

Diş ipi kullanımından birkaç dakika sonra bu sensörler, sıvıdaki ürik asit, glikoz, hidrojen peroksit ve pH değerlerini ölçebiliyor.

Elde edilen sonuçlar daha sonra kablosuz olarak akıllı telefona aktarılıyor.

Cihazın topladığı sıvı tükürükten farklı bir yapı taşıyor. Diş eti oluğu sıvısı (GCF) olarak adlandırılan bu sıvı, dişlerin çevresindeki ve arasındaki oluklarda bulunuyor.

Diş eti yüzeyine yakın konumda bulunan GCF, kan dolaşımıyla metabolit, protein ve iltihap belirteçleri alışverişi yapıyor.

Bilim insanları onlarca yıldır diş eti hastalıklarını ve diğer sağlık sorunlarını analiz etmek için bu sıvıyı kullanmaya çalışıyordu ancak çok az miktarda üretildiği için sıvının toplanması zorluk yaratıyordu.

Ancak diş ipi kullanıldığında bu sıvının bir kısmı yerinden çıkarak açığa çıkıyor.

Çin'deki bilim insanları da bu değerli sıvıyı toplamak için diş ipi tabanlı bir sistem kullanmaya karar verdi.

Kan testlerine rakip olabilecek sonuçlar

Geliştirilen cihaz ön denemelerde yalnızca sağlıklı katılımcılar üzerinde değil, aynı zamanda diyabet hastaları, yüksek ürik asit düzeyine (hiperürisemi) sahip kişiler ve ağız sağlığı bozuk bireyler üzerinde de test edildi.

Ölçüm sonuçlarının her bir rahatsızlık için belirgin farklılıklar gösterdiği tespit edildi.

Örneğin diş ipinden elde edilen sıvıdaki glikoz düzeylerinin kan dolaşımındaki ölçümlerle yakından eşleştiği görüldü.

Üstelik ürik asit düzeylerinin de kandaki değerlerle güçlü bir korelasyon gösterdiği belirlendi.

Bulgular, glikoz ve ürik asit düzeylerini takip eden girişimsel kan testlerine, vücuda müdahale gerektirmeyen bir diş ipi sisteminin rakip olabileceğine işaret ediyor.

Çalışmanın yazarları makalede, "Hiçbir ev tipi izleme aracı sistemik metabolizma ile ağız içi iltihabı aynı anda ele almıyor. Bu durum, metabolik düzensizliğin diş eti hastalığını kötüleştirdiği ve ağız içi iltihabın metabolik kontrolü bozduğu diyabet, hiperürisemi ve periodontitis hastaları için kritik bir eksiklik oluşturuyor" değerlendirmesinde bulundu.

Klinik uygulamalar için yeni çalışmalar planlanıyor

Bu tür bir buluşun söz konusu eksikliği gidermeye yardımcı olabileceği ifade edilirken, cihazın hala bazı iyileştirmelere ve testlere ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.

Örneğin, GCF ile birlikte toplanan sıvının neredeyse yarısını tükürük oluştururken, örneklere kan da karışabiliyor.

Araştırmacılar tükürüğü tek başına test ettiklerinde glikoz düzeylerine dair kayda değer bir bilgi içermediğini gördü ancak kan bulaşmış örneklerin bu bilgiyi taşıması mümkün görünüyor.

Araştırma ekibi, "Bu sınırlamalara rağmen sistem, klinik uygulamaya dönüştürülmesi hedeflenerek tasarlandı" görüşünü savundu.

Bilim insanları, GCF odaklı takibin hem diyabet hem de diş eti hastalığı bulunan hastalarda klinik sonuçları iyileştirip iyileştirmediğini görmek amacıyla gelecekte klinik deneyler yapılması çağrısında bulundu.

Yazarlar çalışmalarını şu sözlerle tamamladı: "Milyarlarca insanın uyguladığı günlük bir alışkanlığı tanısal bir eyleme dönüştüren bu çalışma, doğal GCF'yi girişimsel olmayan ve kişiselleştirilmiş sağlık hizmetleri için erişilebilir bir biyosıvı olarak konumlandırıyor."

Araştırmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayımlandı.