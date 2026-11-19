Gençlerin avukatları, Kenwood Lisesinde 20 Ekim 2025 tarihinde yaşanan olay sırasında müvekkillerinin medeni haklarının ihlal edildiği iddiasıyla salı günü Baltimore County Bölge Mahkemesinde hukuk davası açtı.

Dava dilekçesinde, dört öğrencinin saat 18.30 sıralarında Amerikan futbolu antrenmanının ardından ebeveynlerinden birinin kendilerini almasını beklemek üzere okulun dışında durduğu ifade edildi. Gençlerden birinin, antrenörünün verdiği bir paket cipsi yediği aktarıldı.

Dilekçede, gençlerin herhangi bir uyarı yapılmadan çoğu silahını çekmiş en az altı Baltimore County Polis Departmanı memuru tarafından etraflarının sarıldığı belirtildi. Memurların "öğrencileri beton zeminde diz çökmeye zorladığı", ardından kelepçeleyip üzerlerini aradığı öne sürüldü.

Dava dilekçesine göre gruba, polis müdahalesine okul tarafından kullanılan yapay zeka gözetim sistemi Omnilert'in yol açtığı bilgisi yalnızca arama yapıldıktan sonra verildi.

Uyarı iptal edilmesine rağmen polis çağrıldı

Omnilert, güvenlik kamerası görüntülerinde ateşli silahları tarayan bir silah tespit sistemi kullanıyor. Dava dilekçesine göre uyarı, silah bulunmadığının belirlenmesinden dakikalar sonra okul ve polis yetkilileri tarafından iptal edildi ancak okul müdürü bu bilgiyi iletmedi. Bunun yerine müdürün Omnilert'teki video görüntüsünün ekran görüntüsünü alarak okul polis memuruna gönderdiği, memurun da bunu polis departmanına ileterek müdahaleyi tetiklediği ifade edildi.

Gençlerin avukatlarından Leah Frazier yaptığı açıklamada, "Bu olay asla polise taşınmamalıydı. Kesinlikle yaşanmamalıydı ve bunun bir daha asla tekrarlanmaması için bu davayı açtık" dedi.

Haksız arama ve el koyma, haksız alıkoyma ve ihmal iddialarının yer aldığı davada Omnilert, okul, okul müdürü ve Baltimore County Polis Departmanı davalı olarak gösterildi.

Omnilert ve polis departmanı, devam eden bir dava hakkında yorum yapamayacaklarını bildirdi. Okul bölgesi yönetimi ve okul müdürü ise çarşamba günü yapılan yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Soruşturma raporunda el hareketi vurgusu

Maryland Eğitim Genel Müfettişliği Ofisi, Kasım 2025 tarihli raporunda olayı soruşturduğunu ve ırksal ön yargıya dair herhangi bir kanıt bulamadığını açıkladı. Raporda, Omnilert sisteminin öğrencinin el hareketini potansiyel bir tehdit olarak algıladığı belirtildi.

Raporda, "Kenwood olayında Omnilert sistemi tek başına mavi bir patates cipsi paketini tehdit olarak algılamadı. Algılanan tehdit, konumu ve açısı dahil olmak üzere öğrencinin el hareketine dayanıyordu" ifadelerine yer verildi.

Dava dilekçesinde olay, kendi hayatlarından ve arkadaşlarının hayatlarından endişe duyan gençler için "dehşet verici" olarak nitelendirildi. Dilekçede, olay yerindeki memurlardan birinin kaçmadıkları için gençlere teşekkür ettiği öne sürülerek, siyahi bireylerin kolluk kuvvetleriyle karşılaştıklarında yüz yüze kaldıkları tehlikelere dikkat çekildi.

Dilekçede ayrıca okul müdürünün yöneticilere gönderdiği bir mesajda dört adet gülmekten ağlayan emoji ile "Bir paket cipsmiş" yazarak durumla dalga geçtiği iddia edildi.

Gençlerden birinin hala Kenwood Lisesinde öğrenci olduğu, diğerlerinin ise üniversiteye gittiği bildirildi.

Gençlerden birinin annesi Freida Winfield yaptığı açıklamada, "Polis oğluma bunun gerçek bir soruna dönüşebileceğini söyledi. Baltimore County'deki hiçbir çocuk, kendi okulunun dışında annesinin kendisini eve götürmesini beklerken bu tür bir tehlikeyle karşı karşıya kalmamalı" diye konuştu.