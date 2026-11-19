Çin'deki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında Fox News kanalına röportaj veren Trump, "İran'ın gazlara ve biyolojik silahlara yöneldiğine dair işaretler var, çünkü nükleer konuda önlerini kestik. Nükleer çok daha zor. Onlar da gaza ve biyolojik silahlara, yani hoş olmayan şeylere ve başka unsurlara yöneliyorlar" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklamaları, ABC News'e konuşan kaynakların ABD istihbaratının Washington'da "kirli bomba" olarak adlandırılan bir patlayıcı infilak ettirilerek ABD'li yetkililerin hedef alınması ihtimaline dair bazı istihbarat verileri yakaladığını, ancak bu bilginin güvenilirliğinin henüz doğrulanmadığı uyarısında bulunduğunu aktarmasının ardından geldi.

Söz konusu haberi ilk olarak CNN duyurmuştu.

Trump, röportajda ek bir ayrıntı vermeden 1 Ocak'tan sonra "neler olacağını göreceğiz" dedi.

Washington sakinlerinin olası bir saldırı konusunda "paniğe kapılması" gerekip gerekmediği yönündeki ısrarlı sorular üzerine Trump, "Böyle bir şeye gerek olduğunu sanmıyorum" yanıtını verdi ve bir saldırı gerçekleşmesi halinde ABD'nin "onları yok edeceğini" sözlerine ekledi.