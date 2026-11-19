Söz konusu tesis, ABD'nin halihazırda İran ile savaş halinde olduğu Orta Doğu'ya yönelik sinyal istihbaratı ve siber güvenlik operasyonlarına destek sağlıyor.

Çok sayıda yetkili, kurumun en hassas ve önemli istihbarat toplama sistemlerinin çalışmaya devam ettiğini vurguladı. Kesinti, çalışanların kurum içi gizli iletişim ağlarından birine erişimini engellese de NSA'nın kullanabileceği birden fazla yedek sistem ve alternatif çözüm bulunuyor.

Bir kaynak ise kurumun bilgisayar ağlarının birçoğunun oldukça eski ve gizli bilgileri korumak amacıyla diğer sistemlerin erişimine kapalı şekilde "bölümlendirilmiş" olması nedeniyle kesintiden etkilenmediğini ironik bir dille ifade etti.

Ancak ABD'nin bir savaş bölgesiyle ilgili kurum içi iletişimini dahi etkileyebilen bu aksaklığın kapsamı, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yetkililerinin çarşamba günü yapay zekanın yaygın kullanımının bir sonucu olarak tanımladığı gelişmelerin yol açtığı güçlü yansımaları gözler önüne serdi.

Sonuç olarak, seçkin şifre çözücüler ve bilgisayar korsanlarıyla dolu olan ülkenin en güçlü kriptografi ve siber güvenlik kurumu bile hızla gelişen yapay zeka teknolojilerinin yarattığı olumsuz etkilerden muaf kalmadı.

Çarşamba günü itibarıyla birçok NSA çalışanı hala işinin başına dönemedi. Çalışanlara gönderilen ve CNN tarafından incelenen operasyonel durum güncellemesinde, "Erişimin güvenli şekilde yeniden sağlanması sürecinin kesintisiz ilerlemesi amacıyla, 18 Kasım Çarşamba günü Maryland'deki zorunlu olmayan gündüz vardiyası personeli amirleri tarafından aksi belirtilmedikçe göreve gelmemelidir" denildi.

Üst düzey bir yönetim yetkilisi, kurumun erişimi yeniden sağlamak için yürüttüğü yama çalışmalarının "beklenenden daha yavaş" ilerlediğini kabul etti.

CNN, konuya ilişkin görüş almak üzere Ulusal Güvenlik Ajansı ile iletişime geçti.

Alternatif çözümlere başvuruldu

Mevcut ve eski ABD'li yetkililere göre, Maryland eyaletindeki Fort Meade'de bulunan NSA genel merkezi kurum içi gizli iletişim ağının yönetiminde "evrenin merkezi" konumundayken, Georgia'daki kriptoloji merkezinde görev yapan personel Orta Doğu odaklı siber operasyonları yürütmekten sorumlu bulunuyor.

Kesinti sırasında Georgia'daki yetkililer, bölgede görevli meslektaşlarıyla iletişim kurmak için gizli kurum içi iletişim ağı NSANet'i kullanamadı ancak bilgi paylaşımı için alternatif çözümlerden ve yedek sistemlerden yararlanmayı sürdürdü.

Eski bir üst düzey NSA yetkilisi, NSANet'in temelinde devasa bir gizli e-posta sistemi olduğunu belirtti. Yetkili, sistem devre dışı kaldığında Orta Doğu'daki bir başkentte görev yapan ABD'li bir yetkilinin NSANet üzerinden paylaşılan gizli bir istihbarat raporuna geçici olarak erişemeyebileceğini, ancak söz konusu yetkilinin bu istihbarata ulaşmak için başka bir kanal bulacağını ifade etti.

CNN'e konuşan ikinci bir eski üst düzey NSA yetkilisi, NSANet'in onlarca yıllık varlığı boyunca yönetilmesi zor, geniş kapsamlı ve çok maliyetli bir donanım ile yazılım yapısına dönüştüğünü aktardı. Yetkili, bu süreçte sistem güncellemeleri sırasında bazıları planlı, bazıları ise planlanmamış çok sayıda NSANet kesintisinin yaşandığını ve bunların basına yansımadığını söyledi.

Eski yetkili, "Bu sistem tasarlanmadı, zamanla evrildi" dedi. Kaynak, değiştirilmesinin yoğun iş gücü ve yüksek maliyet gerektirmesi nedeniyle kurumun tüm kusurlarına rağmen NSANet'i kullanmaya mecbur kaldığını belirtti.

ABD istihbarat topluluğundaki diğer kurumlardaki yetkililer de NSA'daki muhataplarının salı günü boyunca çevrim dışı kalmasına dikkat çekti.

Bir sözleşmeli personel, 20 binden fazla çalışanı bulunan merkezdeki boşluğa şaşırarak, "Salı günü Fort Meade'deki bazı otoparklar tamamen terk edilmiş haldeydi" ifadelerini kullandı.

Siber saldırı değil

Bu haftaki kesinti hakkında bilgilendirilen çok sayıda mevcut ABD'li yetkili, olayın bir siber saldırı olmadığını, bunun yerine dünyadaki internet sitelerinin yaklaşık yüzde 70'ine güç veren programlama dili PHP'deki güvenlik açıklarına yönelik yazılım güncellemelerinin NSA tarafından uygulanma süreciyle bağlantılı göründüğünü söyledi. Özel sektör araştırmacıları, yapay zeka araçlarının keşfedilmesine yardımcı olduğu bu güvenlik açıklarını geçen ay kamuoyuna duyurmuş, NSA da kurumlara yazılım yamalarını uygulamaları çağrısında bulunmuştu.

PHP hataları, yapay zekanın tespit edebildiği çok sayıdaki yeni güvenlik açığından yalnızca birkaçı olarak öne çıkıyor. Günümüzde pek çok şirket ve devlet kurumu sistemlerinde peş peşe yeni güvenlik açıkları keşfediyor ve bunları hızla kapatma baskısı altında kalıyor. Bu konuda bir planı bulunmayan kuruluşlar ise yoğunlukla başa çıkmakta zorlanıyor.

Senato İstihbarat Komitesinin Demokrat Başkan Yardımcısı Senatör Mark Warner, salı günü yaptığı açıklamada, "Yapay zeka, çok sayıda sistemdeki güvenlik açıklarının eşi görülmemiş bir hızla tespit edilmesini mümkün kılıyor. Bu durum, şirketler ve devlet kurumları üzerinde söz konusu açıkları derhal ve çoğu zaman tek seferde kapatma yönünde muazzam bir baskı oluşturarak, bu değişim hızını kaldıracak şekilde inşa edilmemiş sistemlere aşırı yük bindiriyor" dedi.

NSA bünyesindeki bazı ofislerde, Jeff Goldblum'un Jurassic Park filminde bilimsel ilerleme üzerine yaptığı konuşmaya atıfta bulunan internet paylaşımları dolaşıyor. Söz konusu replikte, "Bilim insanlarınız bunu yapıp yapamayacaklarıyla o kadar meşguldü ki yapmaları gerekip gerekmediğini durup düşünmediler" ifadeleri yer alıyor.

NSA üst düzey bilgisayar korsanları ve şifre çözücüleriyle tanınsa da bu devasa kurumun dünya genelinde işleyişini sürdürmesi için bilişim teknolojileri personelinin yürüttüğü zahmetli çalışmalar çok daha az dikkat çekiyor.

Üst düzey yönetim yetkilileri çarşamba günü boyunca, NSA'ya veya geçen hafta kesinti yaşayan diğer özel kuruluşlardan herhangi birine yönelik bir siber saldırı gerçekleşmediğini açıklamaya çalıştı.

Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, çarşamba günü Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi üyelerine yaptığı açıklamada, devre dışı kalan sistemlerin tamamının farklı nedenlerden kaynaklanması ve hiçbirinin saldırıya dair dijital izler taşımaması nedeniyle, bu kesintilerin bir siber saldırı sonucu yaşanmadığına dair "çok yüksek düzeyde güven" duyduğunu söyledi.

Clayton, "Bunlar farklı nedenler. Hem devlet içinde hem de özel sektörde incelemelerde bulunduk. Geçmişte bu tür siber saldırı faaliyetlerinde kullanılan teknik, taktik ve prosedürler neler? Bunlardan herhangi birini burada görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dünyadaki diğer tüm kuruluşlar gibi NSA da yapay zeka araçlarını benimseme ihtiyacı ile sistemlerin bakımını sürdürmek için insan unsurunu devrede tutma arasında bir denge kurmak zorunda kalacak. Siber güvenlik sektörünün kendisi gibi bu köklü istihbarat teşkilatı da yapay zeka araçlarının işini nasıl hem çok daha kolay hem de çok daha zor hale getirdiğinin muhasebesini yapıyor.

CNN'e konuşan eski bir askeri siber operasyon uzmanı, "En gelişmiş yapay zeka araçlarını kullanmak ile sistemlerin istikrarını korumak arasında her zaman bir denge vardır ve NSA da bundan istisna değildir" dedi. Uzman, "Yapay zeka yazılımların daha hızlı ve daha yetenekli şekilde geliştirilmesini sağladığı gibi, bu yazılımlarda öngörülmesi zor yeni hataların ortaya çıkmasına da yol açıyor ve bu durum bazen analistlerin araçlarının beklendiği gibi çalışmamasıyla sonuçlanıyor" diye ekledi.