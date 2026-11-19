Tesla ve SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Musk, özellikle şirketlerinin birçoğunun merkezinin bulunduğu Teksas eyaleti başta olmak üzere ABD Başkanı Donald Trump'ın partisini desteklemek için 446 milyon dolar (339 milyon sterlin) bağış yaparak seçimin en büyük bireysel bağışçısı oldu.

Trump'ın ikinci Beyaz Saray yarışına destek veren Musk, ayrıca Başkan ile özdeşleşen "Amerika'yı Yeniden Harika Yap" (MAGA) hareketine dahil olmadığını belirtti.

Demokratlar, hem salıncak bölgelerdeki koltukları kazanarak hem de onlarca yıldır Cumhuriyetçilerin kontrolünde olan yerlerde tarihi kazanımlar elde ederek ABD Kongresinin her iki kanadında da çoğunluğu ele geçirdi.

Seçim sonuçları, uyguladığı politikaların ABD'deki hayat pahalılığı üzerindeki etkileri nedeniyle baskı altında olan Trump açısından ağır bir yenilgi olarak değerlendirildi.

Musk, New York'ta her yıl düzenlenen ve önde gelen iş dünyası ile siyaset liderlerinin katıldığı New York Times DealBook Zirvesi'ne çevrim içi olarak bağlanarak konuşma yaptı.

Sağcı siyasi harekete atıfta bulunan Musk, "Ben MAGA değilim" dedi.

Musk sözlerine şöyle devam etti: "MAGA'nın ne anlama geldiğinden tam emin değilim. Eğer bu, Cumhuriyetçi Partinin bir dizi politikasına körü körüne bağlılık anlamına geliyorsa bende kesinlikle böyle bir durum yok."

Musk, Trump'ın Beyaz Saray'daki ikinci döneminin başında birkaç ay boyunca ücretsiz "özel hükümet çalışanı" ve Başkanın Kıdemli Danışmanı olarak görev yaptı ve kamu harcamalarını kısmak amacıyla kurulan Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) liderlik etti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ekim 2026'da Musk'ı "Meridian Projesi" adlı savaşın geleceğine yönelik bir çalışmanın eş lideri olarak atarken, Musk bu süreçte Trump ile seyahat etmeye ve ona danışmanlık yapmaya devam etti.

Musk, Cumhuriyetçilerin kampanyasına harcadığı paranın karşılığını pek alamadığını belirtirken, bu harcamalar olmasaydı adayların muhtemelen daha kötü bir sonuç alacağını da sözlerine ekledi.

Seçim sonuçlarının Musk'ın şirketlerine olası etkileri

Cumhuriyetçilerin çok sayıda koltuk kaybetmesinin Musk ve şirketleri üzerinde çeşitli etkileri olabileceği değerlendiriliyor.

Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde eden Demokratlar, tartışmalı veri merkezlerinin inşası da dahil olmak üzere teknoloji şirketlerinin daha sıkı denetleneceği vaadinde bulundu.

SpaceX'in veri merkezi faaliyetlerinin bulunduğu Georgia eyaletinde yeni seçilen Demokrat vali, bu devasa tesislerin yaygınlaşmasının yanı sıra teknoloji şirketlerine söz konusu merkezleri inşa etmeleri için sıklıkla sağlanan vergi indirimlerini de sınırlandırma sözü verdi.

Demokrat milletvekilleri ayrıca, Trump'ın yeniden seçilmesinden bu yana yaklaşık 10 milyar dolarlık yeni kamu ihalesi kazanan SpaceX hakkında soruşturma açılması gerektiğini öne sürdü.

Teksas'taki sonuçlar ve yeni valiye yönelik mesajlar

Ara seçimlerin en dikkat çekici zaferlerinden birini, Teksas'taki ABD Senatosu koltuğu için Cumhuriyetçi rakibi Ken Paxton'ı mağlup eden Demokrat James Talarico kazandı.

BBC'nin analizine göre Musk, Paxton'ı desteklemek için en az 45 milyon dolar harcadı.

Teksas, Musk'ın otomobil şirketi Tesla ile roket ve teknoloji firması SpaceX'in kilit operasyonlarına ev sahipliği yapıyor.

Musk çarşamba günü yaptığı açıklamada, Teksas'ın yeni valisi Demokrat Gina Hinojosa'nın "oldukça ılımlı" bir yönetim sergileyeceğine inandığını söyledi.

Hinojosa, Cumhuriyetçi Vali Greg Abbott'ı yenilgiye uğratarak partisinin eyaletteki otuz yılı aşkın hakimiyetine son verdi.

Tesla'nın patronu sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun aşırı solcu bir vali olduğunu düşünmüyorum. Hakkında duyduğum her şeye dayanarak, Gina'nın valiliğinde Teksas'ta işlerin yolunda gideceğini düşünüyorum."