New York'ta çarşamba günü gerçekleşen tarihi satış, eserin daha önce Nazilerin yükselişi sırasında baskı altında satıldığı iddialarına ilişkin anlaşmazlığı çözmek üzere son anda varılan uzlaşmanın ardından yapıldı.

Chataigniers en fleurs, Van Gogh'un hayatının son iki ayında, 1890 yılında resmedildi. Sotheby's'e göre eser, o dönemden günümüze özel koleksiyonlarda kalan en önemli sanat yapıtlarından biri olarak kabul ediliyor.

Tabloyu kimin satın aldığı henüz netlik kazanmadı. BBC, konuya ilişkin görüş almak üzere Sotheby's ile iletişime geçti.

Satış öncesinde 180 milyon dolar değer biçilen yağlı boya tablo, Blaquier-Arrieta Koleksiyonu adlı seçkinin bir parçası olarak açık artırmaya çıkarıldı.

Nazi dönemi anlaşmazlığı son anda çözüldü

Sotheby's, müzayededen saatler önce yaptığı açıklamada, satışa ilişkin olarak Blaquier-Arrieta ailesi ile eserin önceki Alman sahipleri olan Fischer ailesinin mirasçıları arasındaki anlaşmazlığın çözüldüğünü duyurdu.

Fischer ailesinin mirasçılarını temsil eden yetkililer, tablonun Nazilerin yükselişi sırasında baskı altında satılmış olabileceğini öne sürmüştü.

Ailenin mirasçılarının avukatının, müzayede evine gönderdiği mektupta tablonun İkinci Dünya Savaşı öncesinde Fischer ailesinin yayıncılık şirketinin Nazi yönetimi altında yaşadığı mali kayıplar nedeniyle Amsterdam'da satıldığını bildirdiği belirtildi. BBC, konuya ilişkin avukatla da iletişime geçti.

Sotheby's çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Tablonun Nazi dönemindeki karmaşık geçmişi ve Fischer ailesinin Holokost sırasında çektiği acılar göz önünde bulundurularak iki aile karşılıklı memnuniyet sağlayan bir çözüme ulaştı ve eser varılan anlaşma uyarınca satılacak" ifadelerini kullandı.

Eserin geçmişi ve el değiştirme süreci

Sotheby's'in internet sitesinde yağlı boya tablonun kökenine ve eserin 1890 yılından bu yana nasıl el değiştirdiğine yönelik yapılan araştırmalara ayrıntılı şekilde yer veriliyor.

Sitedeki bilgilere göre tabloyu 1909 yılında ünlü Alman yayıncı Samuel Fischer satın aldı ve eser, Fischer'in 1934'teki ölümünün ardından ailesine geçti.

Sotheby's, tablonun 1932 veya 1933 yılında Amsterdam'da Paul Cassirer'e emanet edildiğini, ardından 1936'da Paris'te Henriette ve Marcel Kapferer'e geçtiğini belirtti.

Eser daha sonra dört farklı kişinin daha mülkiyetine geçti.

Müzayede evi, Blaquier ailesinin tabloyu 1975 yılında satın aldığını ve son satışa kadar yarım yüzyıldan fazla süre elinde tuttuğunu bildirdi.