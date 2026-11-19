İsrail Ordu Sözcüsü Ella Waweya, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail güçlerinin iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) ile ortaklaşa Gazze'nin orta kesiminde sivilleri bir kez daha yerinden eden yeni saldırı başlattığını belirtti.

Saldırının İsrail ordusuna yönelik acil tehdit oluşturduğu öne sürülen bir tüneli imha etmek amacıyla gerçekleştirildiğini savunan Waweya, saldırı öncesinde ordunun bölgedeki bir yolu kapattığını kaydetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına uygun şekilde konuşlandığını ileri süren Waweya, "acil tehditleri ortadan kaldırmak" gerekçesiyle bölgedeki saldırılarını sürdürecekleri mesajını verdi.

İsrail, Gazze'ye karadan saldırıyla ateşkesi ihlal ediyor

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı, İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtiyor.