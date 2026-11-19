Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, gece de etkisini sürdürdü. Rüzgarın hızı 60 kilometreye ulaştı.

Üsküdar sahilinde lodosun etkisiyle denizde metrelerce dalgalar oluştu. Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalarla ıslandı.

[Fotoğraf: DHA]

Yetkililer, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

[Fotoğraf: DHA]

Fırtınanın, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi bekleniyor.