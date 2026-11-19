Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde vatandaşların huzur ve sükununu bozan, abartı egzoz ile yüksek ses çıkararak çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik denetim yapıldı.

Ekiplerce yürütülen çalışmalarda, sosyal medyada abartı egzoz kullandığı araca ilişkin paylaşım yaptığı belirlenen sürücü durduruldu. Söz konusu araç 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekilirken, sürücüsüne 16 bin lira para cezası uygulandı.

Öte yandan, ekiplerin yakın zamanda gerçekleştirdiği diğer denetimlerde de abartı egzoz kullanarak çevreye rahatsızlık veren araçlar 30 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. Bu araçların sürücülerine ise toplam 210 bin lira idari para cezası kesildi.