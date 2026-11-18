Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ilk olduğu iddia edilen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, bölgede yoğun bombardıman ve ateş açıldığını bildirdi.

Katil İsrail güçleri, Gazze’nin kuzeyi ile güneyini birbirine bağlayan Selahaddin Caddesi’nin bir bölümünü de trafiğe kapattı. Filistinliler, bu adımın İsrail’in askeri kontrol alanını genişletmesine ve Gazze’nin kuzeyiyle güneyini yeniden birbirinden koparmasına yol açabileceğinden endişe ediyor.

Saldırı nerede gerçekleşiyor?

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT), saldırının ordunun Gazze’yi bölmek için kullandığı haritadaki üç alanı, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgeleri kapsadığını duyurdu.

Salahaddin Caddesi’nin bu bölgelerde saldırı sona erene kadar kapalı kalacağı, ancak bunun için bir tarih verilmediği belirtildi.

Soykırımcı İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) de hattın batısında “odaklı askeri faaliyet” başlatıldığını bildirdi.

Hareketlilik, Gazze kentinin güneybatısındaki Muğraka’da, Vadi Gazze Köprüsü çevresinde, Nusayrat Mülteci Kampı’nın kuzeydoğusundaki Ed-Dave Mahallesi’nde ve Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeybatısında yoğunlaştı.

Hedef alınan bölgelerde tarım arazileri, evler ve sivil yapılar ile yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kamplar bulunuyor. Saldırıdan önceki günlerde de bölgede İsrail askerlerinin ilerleyişi ve insansız hava araçlarının attığı patlayıcılarla evlerin yıkılmasıyla gerilim artmıştı.

Saldırının açıklanan ve olası hedefleri

İsrail ordusu, saldırıda “terör altyapısı” olarak nitelendirdiği unsurları hedef aldığını ve askerlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırmayı amaçladığını öne sürdü. Ordu, hedef aldığı altyapının niteliği ya da saldırının ne zaman sona ereceği hakkında bilgi vermedi.

Hamas, İsrail’i askeri ilerleyiş, tehdit ve bombardıman yoluyla Filistinlileri Gazze Şeridi’nin dar bir bölümüne sıkıştırmaya çalışmakla suçladı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ise saldırının işgal altındaki bölgeleri genişletmeyi ve “Sarı Hat”ı kalıcı askeri kontrolün fiili sınırına dönüştürmeyi amaçladığını kaydetti. FHKC, saldırının yerinden edilmeye ve Gazze’nin parçalanmasına yol açabilecek daha geniş çaplı bir tırmanışın önünü açabileceği uyarısında bulundu.

Ateşkes anlaşması yürürlüğe girdiğinde Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’ü İsrail’in kontrolünde kalmıştı. Anlaşmada ilave çekilmeler öngörülmesine rağmen İsrail ordusu hattın batısında ilerlemeyi, evleri yıkmayı ve askeri noktalar kurmayı sürdürdü.

İsrail ordusunun Gazze Tümeni Komutanı Liron Patito, 1 Ekim’de Gazze’nin yüzde 63’ünü kontrol ettiklerini ve yaklaşık 40 yeni askeri nokta kurduklarını söylemişti. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği de bu ay İsrail’in askeri varlığını Gazze’nin yüzde 70’ine genişletmeye çalıştığı uyarısında bulunmuştu.

Gazze yeniden askeri olarak bölünebilir mi?

Salahaddin Caddesi, sahil boyunca uzanan Reşid Caddesi’yle birlikte Gazze’nin kuzeyi ile güneyi arasındaki iki ana güzergahtan biri. Caddenin kapatılması Filistinlileri alternatif yollara yöneltiyor ve ulaşım mesafelerini artırıyor. Birleşmiş Milletlerin bu ay yayımladığı haritaya göre Gazze’deki yol ağının yaklaşık yüzde 77’si hasar gördü.

Saldırı, İsrail ordusunun Kasım 2023’te kurduğu ve Gazze’nin kuzeyini orta ve güney kesimlerinden ayıran Netzarim Koridoru’nu hatırlatıyor. Bu koridor, İsrail’in Salahaddin ve Reşid caddelerindeki hareketliliği kontrol etmesine ve yerinden edilen Filistinlilerin uzun süre kuzeye dönmesini engellemesine imkan sağlamıştı.

Reşid Caddesi açık olduğu sürece Salahaddin Caddesi’nin kapatılması Gazze’yi bütünüyle bölmüyor. Ancak kapatmanın sürmesi, hareket kısıtlamalarını artırabilir ve Netzarim’deki uygulamanın tekrarlanacağı endişesini güçlendirebilir.

Yerinden edilenler ve yardımlar

Saldırı, Bureyc ve Nusayrat mülteci kampları yakınlarında, savaş sırasında yerinden edilmiş on binlerce Filistinlinin yaşadığı bölgelerde yoğunlaşıyor. Gazze’deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, saldırının 6 barınma merkezi ve çevresinde yaşayan 5 bin 260 kişinin hayatını tehdit ettiğini ve yeniden yerlerinden edilmelerine yol açabileceğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) bu ay yayımladığı, temmuz ayı tahminlerine dayanan haritaya göre Gazze’nin orta kesimindeki vilayette yaklaşık 622 bin Filistinli yaşıyor; bunların 460 bini çadırlarda barınıyor. Saldırının başlamasının ardından İsrail askerlerinin bölgeye ulaşabileceği endişesiyle Nusayrat’ın kuzeydoğusundaki Ed-Da‘ve Mahallesi’nden aileler ayrılmaya başladı.

Yağışlar ve alçak basınç sistemi de barınma koşullarını ağırlaştırdı. OCHA, bu ay Gazze genelinde yaklaşık 226 bin kişinin yağışlardan etkilendiğini bildirdi. Saldırının genişlemesi, kamplardaki kalabalık ve alternatif barınma imkanlarının yetersizliği nedeniyle yeni bir yerinden edilme dalgası yaşanması endişesini artırıyor.

Salahaddin Caddesi’nin kapatılması, saldırı bölgelerine yakın sağlık tesislerine ulaşımı ve yardım malzemelerinin taşınmasını da aksatabilir. Bu tesisler arasında Nusayrat’taki Avde Hastanesi ile Deyr el-Belah’taki Aksa Şehitleri Hastanesi bulunuyor.

Ateşkes anlaşmasının durumu

Saldırı, ateşkes anlaşmasının sonraki aşamalarının uygulanmasında yaşanan aksaklıklarla aynı döneme denk geldi. Bu aşamalar,katil İsrail askerlerinin Gazze’den ek çekilmelerini ve bölgede güvenlik ile idari düzenlemeler yapılmasını öngörüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başkanlığını yürüttüğü Barış Konseyi, çarşamba günü yayımladığı raporda soykırımcı İsrail’i savaşı sona erdirme planı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemekle eleştirdi. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise aynı gün, Hamas silahsızlandırılmadan ve Gazze Şeridi silahlardan arındırılmadan İsrail’in bölgeden çekilmeyeceğini söyledi.

Gazze’deki Hükümet Medya Ofisine göre İsrail, ateşkesin yürürlüğe girmesinden 16 Kasım’a kadar anlaşmayı 6 bin 233 kez ihlal etti. Filistin Sağlık Bakanlığı da ateşkesin yürürlüğe girdiği tarihten çarşambaya kadar İsrail saldırılarında 1.658 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusu saldırının ne kadar süreceğini veya girdiği bölgelerde kalmayı planlayıp planlamadığını açıklamadı. Askeri varlığın geçici olup olmadığı ve “Sarı Hat”ın batısındaki hareketliliğin İsrail’in kontrol alanını genişletip genişletmeyeceği belirsizliğini koruyor.