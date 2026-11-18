Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, katil İsrail ordusunun abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin orta kesiminde özellikle 660, 661 ve 666 numaralı blokları hedef alan saldırılarından derin endişe duyulduğu belirtildi.

Soykırımcı İsrail'in saldırıları kapsamında Gazze Şeridi'ndeki Selahaddin Koridoru'nu kapattığı ve sivillerin hareket özgürlüğüne ciddi kısıtlamalar getirdiği aktarılan açıklamada, art arda yapılan tahliye uyarılarının on binlerce yerinden edilmiş Filistinli sivili yeni göç dalgalarıyla karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Katil İsrail ordusunun askeri operasyon bölgelerine bitişik barınma merkezleri ve kampların çevresini de hedef aldığına işaret edilen açıklamada, bu durumun binlerce aile ve savunmasız kişinin hayatını doğrudan tehlikeye attığına dikkat çekildi.

Soykırımcı İsrail saldırıları sebebiyle 5 bin 260 Filistinli risk altında

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde katil İsrail ordusunun askeri operasyon hedefindeki bölgelere yakın 6 barınma merkezi olduğu vurgulanan açıklamada, bu kamplarda 2 bin 855 kişiden oluşan 630 Filistinli ailenin yaşadığı, bu merkezlerin çevresindeki bölgelerde ise 2 bin 405 kişiden oluşan 235 ailenin bulunduğu belirtildi.

Buna göre toplam 865 aileden 5 bin 260 kişinin barınma imkanlarını ve temel insani yardım hizmetlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

İsrail'in sürdürdüğü askeri operasyonların barınakları ve yardım hizmetlerini hedef alan ciddi bir insani krize yol açabileceği uyarısı yapılan açıklamada, bölgedeki yardım ekiplerinin çalışmalarının da engellendiği bildirildi.

Uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığı, yerleşim alanları ve barınakların yakınında sürdürülen İsrail askeri operasyonları kınayarak, bunların uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olduğunu savundu.

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına çağrıda bulunulan açıklamada, sivillerin, yerinden edilmiş kişilerin, barınakların ve insani yardım çalışanlarının korunması için acil müdahale edilmesi istendi.

Selahaddin Koridoru'nun derhal açılması, sivillerin hareket özgürlüğünün güvence altına alınmasının talep edildiği açıklamada, yardım ekiplerinin ihtiyaç sahiplerine gıda ve tıbbi yardım ulaştırabilmesi için güvenli ve sürdürülebilir insani yardım koridorlarının oluşturulması talep edildi.

Açıklamada, Gazze'de olası yeni yerinden edilme dalgalarına karşı uluslararası yardım kuruluşlarını acil müdahale kapasitelerini artırmaya ve bölgeye acil barınma malzemeleri ulaştırmaya çağrıldı.

Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'de "Sarı Hat" yakınlarında yeni saldırı başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda yeni bir askeri saldırı başlatmıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde askeri operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

İsrail, ateşkes anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı ise İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, Sarı Hattı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğünü belirtiyor.