Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Muğraka, Selahaddin Caddesi üzerindeki Gazze Vadisi Köprüsü ve Nuseyrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki ed-Dave mahallesini kapsayan bölgelere karadan saldırdığını aktardı.

Aralarında buldozerlerin de bulunduğu İsrail askeri araçlarının doğu yönünden bölgeye doğru ilerlediği, bu ilerleyişe yoğun silah sesleri ile topçu atışlarının eşlik ettiği kaydedildi.

Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki el-Avde Hastanesinden sağlık kaynakları, İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Muğraka bölgesine düzenlediği saldırıda yaşamını yitiren 1 kişi ile çok sayıda yaralının hastaneye nakledildiğini bildirdi.

İsrail basını ise ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin merkezine "ilk defa geniş kapsamlı" bir saldırı başlattığını belirtti.

Filistinli ailelerin, artan şiddetli saldırılar ve İsrail güçlerinin ilerleyişi karşısında can güvenliklerini sağlamak amacıyla bölgeden kaçarak bir kez daha göç yollarına düştüğü aktarıldı.

Gazze'nin orta kesiminde Filistinlilerin sığındığı bölgelere saldırılar

Bölgedeki kaynakların aktardığına göre, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Bureyc ve Nuseyrat kamplarının girişleri ile Gazze Vadisi bölgesi yoğun ateş altında kalırken, İsrail ordusuna ait quadcopter tipi İHA'lar bölgede yoğun uçuş yaptı ve aynı zamanda Selahaddin Caddesi'nin doğusuna İsrail tankları konuşlandı.

İsrail ordusunun hedef aldığı bölgelerin el-Bureyc Kampı'nın kuzeyi, Ebu Şemale Stadyumu çevresi, Sarı Hat bölgesi, Nuseyrat Kampı'nın doğusundaki ed-Dave mahallesi, Gazze Vadisi ve er-Rayis Tepesi'ni kapsadığı kaydedildi.

Kaynaklar ayrıca, İsrail güçlerinin son saatlerde, özellikle de "Sarı Hat" sınırlarında yoğun bir yıkım ve saldırı yürüttüğünü aktarırken, İsrail'e ait quadcopter araçlarının, saldırı öncesinde bölgedeki evleri hedef alarak patlayıcılar attığı ve yıkım işlemlerinin geniş çaplı saldırının bir ön hazırlığı olduğunun anlaşıldığı ifade edildi.

İsrail, Gazze'ye karadan saldırıyla ateşkesi ihlal ediyor

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğünden (COGAT) saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığı duyurulmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

Ancak İsrail, anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeyerek işgalini genişletirken, 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi topraklarının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol altında tutmayı sürdürüyor.

Filistin tarafı, İsrail'in anlaşma hükümlerine uymadığını, "Sarı Hat"ı sürekli Gazze'nin iç kesimlerine doğru kaydırarak işgal alanını genişlettiğini ve çevredeki sivillere yönelik saldırılarına devam ettiğini belirtiyor.