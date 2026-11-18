TRT, “Yayıncılığın Okulu” misyonuyla çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Nijerya’da faaliyet gösteren Leadership gazetesi editörlerine yönelik “İnternet Haberciliği ve Yapay ZekâEğitimi” düzenlendi. Çevrim içi eğitimde Nijeryalı editörle bilgi paylaşımı yapıldı.

İnternet Haberciliği ve Yapay Zekâ Bu Eğitimde Buluştu

Eğitimde, dijital yayıncılığın habercilik pratiklerine etkisi ve internet haberciliğinde öne çıkan gelişmeler ele alındı.

Yapay zekânın gazetecilik alanında sunduğu imkânlar değerlendirildi.

Teknolojik dönüşümün haber üretim süreçlerine etkisi üzerinde duruldu.

Eğitim programı, iki ana başlık etrafında şekillendi.

Nijeryalı editörlerin dijital habercilik alanındaki bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesi, değişen medya ortamına ilişkin güncel yaklaşımlarla buluşturulması hedeflendi.

TRT Akademi Uluslararası Eğitim Programları ile Öne Çıkıyor

TRT Akademi’nin yurt dışına yönelik eğitim programları, farklı ülkelerden medya çalışanlarının mesleki gelişimine katkı sunuyor.

Günümüze kadar yurt dışına yönelik dijital medya, televizyon, haber ve radyo gibi alanlarda toplam 167 eğitim programı gerçekleştirildi.

Bu programlara 3 bin 934 yabancı medya mensubu katıldı.

Nijerya özelinde düzenlenen 6 eğitim programından ise toplam 90 kişi yararlandı.

Leadership gazetesi editörlerine yönelik gerçekleştirilen son eğitim, TRT’nin deneyim paylaşımının yeni örneklerinden biri oldu.

TRT Akademi’nin Eğitim Yolculuğuna Katılmak Çok Kolay

TRT, eğitim programları sayesinde 122 ülke ve 3 özerk bölgeden 32 binin üzerinde kişiye ulaştı.

TRT Akademi video eğitimleri, yüz yüze ve sanal sınıf programları, podcast içerikleri ve yayınları ile faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor.

Her ay sunulan eğitim programları ile tecrübe paylaşımını sürdüren Akademi, içeriklerini sürekli güncelliyor.

TRT’nin profesyonel isimleri tarafından 13 kategoride titizlikle hazırlanan eğitim programları, belirli aralıklarla ilgililerine sunuluyor.

Geniş kitlelere ulaşan TRT Akademi eğitim programlarında yer almak ve içerikler hakkında detaylı bilgi için trtakademi.com.tr adresi ziyaretçilerini bekliyor.