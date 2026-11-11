Kasım ayında TRT Akademi’de editörlük eğitimi başlıyor

Bir haberin izleyiciye etkili ve doğru şekilde ulaşmasında editörün rolü oldukça büyük.

Haberin hazırlanıp ekrana verilmesine kadar geçen süreçte editörlerin görevleri, TRT Akademi’nin Editörlük Eğitimi’nde ele alınıyor.

Mesleki bilgisini geliştirmek veya bu alana adım atmak isteyenler eğitimde yerini alabilir.

Haber ve yayın editörlüğünün sorumlulukları ele alınacak

Mehmet Başar ve Özlem Öztürk’ün eğitmenliğinde gerçekleştirilecek programda, televizyon haberciliğinde editörlük kavramı ve editörün görevleri kapsamlı biçimde incelenecek.

9 bölümden oluşan eğitimde, haber editörlüğü ve yayın editörlüğü başlıklarının yanı sıra ekran ve stüdyo görselleri ile özel yayınların hazırlık süreçleri de eğitim içeriğinde yer alıyor.

Haber denetimi ve redaksiyon uygulamaları yapılacak

Toplam 26 saat sürecek Editörlük Eğitimi’nde teorik anlatım, haber denetimi ve redaksiyon uygulamalarıyla desteklenecek.

Katılımcılar, haber metinlerinin kontrolünde dikkat edilmesi gereken noktalar ve görsel içeriklerin değerlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapacak.

Programda yer alan uygulamalarla editörlük süreçlerinde karşılaşılabilecek durumlara yönelik mesleki deneyim kazandırılması hedefleniyor.

Eğitim içeriğinde; televizyon haberciliğinde editörlük kavramı, editörün görevleri, haber ve yayın editörlüğü, ekran ve stüdyo görselleri, özel yayınlar ile haber denetimi ve redaksiyon uygulamaları bulunuyor.

Program, teorik ve uygulama sınavlarıyla tamamlanacak.

Başarılı olan katılımcılar, TRT onaylı sertifika alarak eğitim sürecini belgelendirebilecekler.

Eğitim sınırlı kontenjanla gerçekleştirilecek

TRT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilecek Editörlük Eğitimi, daha faydalı olması için az sayıda katılımcı ile yapılacak.

Deneyimli editörler Mehmet Başar ve Özlem Öztürk’ün mesleki birikimlerini paylaşacağı program, TRT Akademi’nin öne çıkan eğitimleri arasında yer alıyor.

TRT Akademi, medya ve yayıncılık alanında özenle hazırlanan içerikleri ile eğitimlerini sürdürüyor.

TRT Akademi’nin video, yüz yüze ve sanal sınıf gibi farklı eğitim formatları ile geniş bir kitleye yönelik hazırlanan eğitimleri hakkında bilgi almak ve eğitimlere katılmak için trtakademi.com.tr adresini ziyaret etmek yeterli.