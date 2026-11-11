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Dünya
AA 11.11.2026 11:39

İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" olarak tanımladığını duyurdu.

İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti

İran Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Arjantin'in uluslararası hukukun temel ilkelerine aykırı şekilde İran'ın resmi silahlı kuvvetlerinin bir parçası olan Devrim Muhafızları Ordusu'nu "terör örgütü" olarak tanımlamasına karşılık mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerinin "ABD Tarafından Devrim Muhafızları Ordusu'nun Terör Örgütü İlan Edilmesine Karşı Mütekabiliyet Yasası" gereği "terör örgütü" olarak tanımlandığı ifade edildi.

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