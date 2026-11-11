COP31 kapsamında parlamentoların iklim mücadelesindeki rolü ele alındı

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) marjında, İletişim Başkanlığı ev sahipliğinde "Parlamentolar için Bir Yol Haritası: Küresel İklim Taahhütleri Ulusal Düzeyde Nasıl Hayata Geçirilir?" başlıklı panel düzenlendi.

Antalya'da gerçekleştirilen panelde, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez bölgesinden parlamenterler bir araya gelerek, küresel iklim hedeflerinin ulusal mevzuatlara ve somut politikalara dönüştürülmesine ilişkin ülke deneyimlerini paylaştı.

İletişim Başkanlığı tarafından COP31 kapsamında düzenlenen “Parlamentolar için Bir Yol Haritası: Küresel İklim Taahhütleri Ulusal Düzeyde Nasıl Hayata Geçirilir?” başlıklı panel, 10 Kasım 2026 tarihinde Antalya’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirilen panelde, Avrupa, Orta Doğu ve Körfez bölgesinden parlamenterler bir araya geldi. Oturumda, küresel iklim hedeflerinin ulusal düzeyde somut politika ve yasal düzenlemelere dönüştürülmesine ilişkin ülke deneyimleri paylaşılırken parlamentoların iklim politikalarının oluşturulması ve uygulanmasındaki rolü ele alındı. Panelin moderatörlüğünü Forward Thinking Direktörü Jordan Morgan üstlendi. Panelde, Dünya Bankası ve IMF Parlamenter Ağı Başkanı ve Lüksemburg Temsilciler Meclisi Milletvekili Sven Clement, Kuveyt Ulusal Meclisi Milletvekili Alia Al Khaled, Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Milletvekili Tuba Durgut ve Mısır Milletvekili Dr. Ahmed Fayed konuşmacı olarak yer aldı.

"Ekonomik ihtiyaçlar ile çevresel hedefler arasında denge gözetilmeli"

Panelde konuşan Dünya Bankası ve IMF Parlamenter Ağı Başkanı ve Lüksemburg Temsilciler Meclisi Milletvekili Sven Clement, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası taahhütlerin ulusal mevzuat, yeterli finansman ve etkin denetim mekanizmalarıyla desteklenmesinin önemine dikkat çekti. Lüksemburg’un iklim yasası, iklim finansmanına yönelik bütçe artışları ve ücretsiz toplu taşıma uygulaması gibi örnekleri paylaşan Clement, iklim politikalarının uygulanmasında çevresel hedeflerle vatandaşların ekonomik ve sosyal ihtiyaçları arasında denge kurulması gerektiğini vurguladı. Parlamentoların bütçe denetimi, uluslararası anlaşmaların onaylanması ve hükümetlerin iklim taahhütlerinin takibinde üstlendiği sorumluluğa da değindi.

Körfez için "Çevre Konseyi" önerisi

Kuveyt Ulusal Meclisi Milletvekili Alia Al Khaled ise Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin iklim değişikliğiyle mücadelede karşılaştığı ortak sorunları değerlendirdi. Bölgedeki yüksek enerji tüketimi, artan soğutma ihtiyacı, deniz suyunun arıtılması ve araç odaklı kentleşmenin emisyonlar üzerindeki etkilerine işaret eden Al Khaled; enerji verimliliğinin artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, karbon fiyatlandırması ve sürdürülebilir kent planlamasının öncelikli politika alanları olduğunu belirtti. KİK ülkeleri arasında çevre politikalarının koordinasyonunu güçlendirmek üzere üst düzey bir KİK Çevre Konseyi kurulması önerisini de paylaşan Al Khaled, ortak standartların geliştirilmesi ve uygulamaların izlenmesinde bölgesel iş birliğinin önemini dile getirdi.

Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi ve İklim Kanunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi İstanbul Milletvekili Tuba Durgut, iklim değişikliğinin çevresel etkilerinin yanı sıra ekonomi, gıda güvenliği, enerji sistemleri ve toplumsal refah üzerinde de belirleyici sonuçlar doğurduğunu ifade etti. Özellikle Akdeniz havzasında artan sıcaklıklar, kuraklık ve su kıtlığının iklim değişikliğiyle mücadeleyi daha önemli hâle getirdiğine dikkat çeken Durgut, Paris Anlaşması kapsamındaki hedeflerin ulusal politikalara dönüştürülmesinde parlamentoların yasama, bütçe ve denetim yetkilerinin önemine işaret etti.

Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yürüttüğü çalışmalara değinen Durgut, 2025 yılında kabul edilen İklim Kanunu’nun iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum politikalarının güçlendirilmesi bakımından önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca 2024-2030 dönemini kapsayan strateji ve eylem planları çerçevesinde yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, sürdürülebilir kaynak yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında yürütülen çalışmaları aktardı. Durgut, Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde başlatılan girişimlere de değinerek çevrenin korunması ve sürdürülebilirlik konusunda toplumsal farkındalığın önemini vurguladı.

Mısır'dan iklim politikalarında uzlaşı adımı

Mısır Milletvekili Dr. Ahmed Fayed ise iklim değişikliğiyle mücadelede yasal düzenlemelerin yanı sıra siyasi uzlaşının da belirleyici olduğunu ifade etti. Mısır’da iklim politikalarının uygulanmasını hızlandırmak amacıyla karbon yönetişimi, karbon ayak izinin ölçülmesi ve yeşil alanların genişletilmesine yönelik üç ayrı yasa tasarısı hazırladıklarını belirten Fayed, tasarıların ayrı ayrı sunulmasının farklı siyasi partiler ve milletvekilleri arasında uzlaşmayı kolaylaştırmayı amaçladığını kaydetti.