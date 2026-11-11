2027 Hac Protokolü Cidde'de imzalandı

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Arpaguş, beraberindeki heyetle hac organizasyonuna ilişkin görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'ın Cidde kentine gitti.

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Tevfik er-Rabia ile bir araya gelen Arpaguş, görüşmede Türk hacı adaylarına sunulan hizmetleri ve hac organizasyonuna ilişkin hususları değerlendirdi.

Görüşmenin ardından Arpaguş ile er-Rabia 2027 Yılı Hac Protokolü'nü imzaladı.

Arpaguş, Hac Konferansı'na katıldı

Arpaguş, daha sonra Cidde'de Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığınca düzenlenen 2026 Hac Konferansı'na katılarak, fuar alanını ziyaret etti.

Konferansta konuşan Arpaguş, her yıl düzenlenen hac konferansları ve fuarlarının tecrübe paylaşımı, karşılıklı istişare, iş birliğinin geliştirilmesi ve hac hizmetlerinin kalitesinin artırılması bakımından önemli imkanlar sunduğunu ifade etti.

Hac organizasyonunda ulaşılan hizmet seviyesinin Türk hacılarını memnun ettiğini ve hacıların ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirdiğini belirten Arpaguş, hac organizasyonuna destek veren Suudi Arabistan makamlarına teşekkür etti.

"Hac, ortak değerlerimizi yeniden hatırlatmaktadır"

Haccın bireysel bir ibadet olmanın ötesinde tevhidin, ümmet bilincinin, kardeşliğin ve Müslümanlar arasındaki vahdetin en güçlü tezahürlerinden biri olduğunu vurgulayan Arpaguş, "Farklı coğrafyalardan, dillerden ve kültürlerden gelen Müslümanları aynı kıble etrafında, aynı inanç ve aynı kulluk bilinciyle bir araya getiren hac ibadeti, bizlere ortak değerlerimizi ve kardeşlik sorumluluğumuzu yeniden hatırlatmaktadır." açıklamasını yaptı.

Konferans ve fuarın, hac hizmetlerinin geliştirilmesinin yanı sıra İslam ülkeleri arasındaki iş birliğinin, karşılıklı güvenin ve kardeşlik bağlarının güçlenmesine de katkı sağlaması temennisinde bulunan Arpaguş, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Programlarda Arpaguş'a Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Hüseyin Demirhan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, Türkiye'nin Cidde Başkonsolosu Mustafa Ünal ve Din Hizmetleri Ataşesi Ahmet Oğuz da eşlik etti.