14 ilde siber suçlar ve dolandırıcılık operasyonu: 112 gözaltı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda "nitelikli dolandırıcılık", "yasa dışı bahis", "siber güvenlik kanununa muhalefet" ve "tefecilik" suçlarına yönelik 14 il merkezli eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Operasyonlarda yakalanan zanlıların; Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın transferine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden verdikleri sahte ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları, kişisel verilere yetkisiz şekilde erişim sağladıkları, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları tespit edildi.

Banka hesaplarında yaklaşık 22 milyar liralık para hareketliliği belirlenen 112 şüpheli yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Açıklamada, vatandaşların huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonu koordine eden ve yürüten birimler tebrik edildi.