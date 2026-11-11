Puslu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 11.11.2026 10:55

ABD'li Senatör Sanders: İran'daki savaş da yalan üzerine kurulu

ABD'li Bağımsız Senatör Bernie Sanders, Vietnam Savaşı ve Irak'ın işgalinin yalan üzerine kurulu olduğunu söyleyerek, "İran'daki savaş da yalan üzerine kurulu." dedi.

ABD'li Senatör Sanders: İran'daki savaş da yalan üzerine kurulu

Sanders, basına yaptığı açıklamada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokrat Partinin gidişatına ve önemli konulara dair ciddi tartışmalar yapılması gerektiğini söyleyen Sanders, dış politikanın bu tartışmanın önemli bir noktası olduğunu söyledi.

Bernie Sanders, "Vietnam Savaşı ve Irak (işgali) yalan üzerine kuruluydu. İran'daki savaş da yalan üzerine kurulu." ifadesini kullandı.

ABD'nin İsrail'e yaptığı yardımlara değinen Sanders, "Bence ABD ordusunun İsrail'e yardımı, on milyonlarca kişi için son derece hassas bir konu." diyerek bu konuların tartışılması gerektiğini vurguladı.

Öte yandan, Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer'ı senato çoğunluk liderliği yarışında desteklemeyeceğini de dile getiren Sanders, "Chuck Schumer'ı 30 yılı aşkın süredir tanıyorum ve onu severim. Kimse Chuck Schumer kadar sıkı çalışmıyor ancak bence artık değişimin vakti geldi. Chuck'ın Demokrat lider olarak seçilmesini desteklemiyorum." dedi.

ETİKETLER
ABD İran Savaş
Sıradaki Haber
İran: Hürmüz Boğazı'nda bir tanker deniz mayınına çarparak alev aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:10
İşitme engelli kişinin üyeliğini yenilemeyen araç kiralama şirketine ceza
12:02
Yapay zeka destekli sulama sistemleri Türkiye geneline yaygınlaştırılacak
11:48
Ankara'da AVM otoparkında yangın
11:41
İhracat ve ticaretin geliştirilmesine 82 milyar lira ayrılacak
11:41
İran, Arjantin'in deniz ve hava kuvvetlerini "terör örgütü" ilan etti
11:40
2027 Hac Protokolü Cidde'de imzalandı
COP31'de katılımcılar mehteran gösterisiyle karşılandı
COP31'de katılımcılar mehteran gösterisiyle karşılandı
FOTO FOKUS
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
COP31 Zirvesi dünyaya TRT ile ulaşıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ